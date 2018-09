Wie sich am Berliner Wohnungsbau verdienen läßt

Die Möglichkeiten, durch Beteiligungen an sogenannten Abschreibungsfirmen Steuern zu sparen, werden immer mehr eingeengt. Gute Chancen auf diesem Gebiet bietet aber nach wie vor Berlin – und hier vor allem der soziale Wohnungsbau.

In Berlin ist ein „Glaubenskrieg“ darüber ausgebrochen, welche Rechtsform (GmbH & Co KG mit negativem Kapitalkonto oder BGB-Gesellschaft mit Treuhänder ohne negatives Kapitalkonto) für steuerbegünstigte Kapitalanlagen im sozialen Wohnungsbau am günstigsten sind.

Der entscheidende Nachteil der GmbH & Co KG ist das negative Kapitalkonto, weil es irgendwann zur Nachversteuerung der zunächst gesparten Gelder führt, wenn auch nicht unbedingt in voller Höhe. Hier tritt also keine echte Steuerersparnis, sondern nur eine Verschiebung der Steuerzahlungen ein. Vorteil dieser Gesellschaftsform ist die Begrenzung der Haftung auf die Höhe der Einlage. Im Konkursfall ist aber das negative Kapitalkonto nachzuversteuern.

Bei der BGB-Gesellschaft mit Treuhänder wird die normalerweise bestehende Haftung im Treuhandvertrag für einen längeren Zeitraum ausgeschlossen. Es entsteht kein negatives Kapitalkonto. Die Einnahmen fließen aus Vermietung und Verpachtung. Wichtig ist bei dieser Lösung, daß der Treuhänder auch in der Lage ist zu haften. Er muß finanziell potent und vertrauenswürdig sein. Um zusätzliche Sicherheit zu gewinnen, sollte eine Treuhandbank eingeschaltet werden.

In einem jetzt erschienenen Buch „Steuerbegünstigte Kapitalanlage im sozialen Wohnungsbau Berlin“ vertritt Günther B. Freye, selbst Inhaber einer Immobilienfirma, die Ansicht, daß dem Kapitalanleger mit der BGB-Gesellschaft am besten gedient ist, fordert Interessenten aber gleichzeitig nachdrücklich auf, bei der Wahl der Partner aufmerksam zu sein: „Es kommt weniger darauf an, ob es im Aufsichtsrat der Plazierungsgesellschaft einen Politiker Ihrer Couleur gibt. Diese Herren verbessern die Angebote nicht, wie zahlreiche negative Beispiele aus der Vergangenheit zeigen. Wir erinnern an Erich Mende (IOS), Kurt Schmücker (Agri), Werner Dollinger und Franz Amrehn (PAR Fund). Auch die sogenannten ‚Prüflisten‘ gewisser Magazine ersetzen eine eigene Kontrolle beziehungsweise die Ihres Steuerberaters nicht.“

Dabei sind im sozialen Wohnungsbau Berlin die wirtschaftlichen Risiken für den Anleger gering, solange alle Beteiligten vernünftig kalkulieren. Oder anders ausgedrückt: Wenn die Initiatoren der Projekte oder die Bauträger nicht von vornherein die Absicht haben, den Geldgebern das Fell über die Ohren zu ziehen, ist der soziale Wohnungsbau in Berlin eine „sichere“ Sache. Goldene Berge lassen sich mit ihm allerdings nicht verdienen. Aber es lohnt sich.