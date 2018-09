Eine Warnung vor Tolkiens „Der Herr der Ringe“

Von Michael Jovy

Nummer 2 auf der Bestseller-Liste des Spiegel! Ist das nun ein literarischer Spätzünder in Germania oder Symptom einer Renaissance? Und welcher?

Wie schön dieses Traumland, das Tolkien uns beschert, bevölkert mit Elben, Zwergen, „Hobbits“ und Menschen, alle so edel und gut; von den Bösen, den Dunklen, wird noch zu reden sein. Er weiß zu erzählen. Alte Märchen und Mythen werden lebendig. Man könnte an den Zug der Nibelungen denken, aber gereinigt von Leidenschaften. Alle Natur ist belebt, die ganze Romantik ist wieder da und mit ihr das Abenteuer in all seinen Überraschungen, Abgründen und heldenhaftem Überstehen. Es ist wie in Märchen und alten Legenden – was für ein schönes Werk!

„Der Herr der Ringe“; Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1980; 2. Auflage, 3 Bände, 491 S., 406 S., 482 S., je 20,– DM.

Da wird nicht geferkelt, da ist alles sauber und rein. Da wird keine Nacktheit ausgestellt noch vom Sex geredet. Alles ist in seiner Rangfolge hierarchisch geordnet. Wie könnte es bei den Guten auch anders sein – keine Klassenfragen noch soziale Probleme. Welch gutes Buch für unsere Jugend, geschaffen für Pfadfinder am Lagerfeuer! Und dann dieses Heldentum auf der großen Fahrt, wie die Feinde fallen, wie der Blitz der Reiten auf die Bösen fällt. Nun endlich ein Buch, wo nur das Gute siegt und das Böse bestraft wird.

Ach, wie spricht es zur deutschen Seele. „Siegfried“ ist gleichsam wieder da, der strahlende, blonde, blauäugige, nordische Held, und diese hehren Frauen, diese arischen Lichtgestalten. Nur hat man darin Angst, nachher in den Spiegel zu sehen. Vielleicht ist man selber nicht ganz so hübsch und der Teint nicht ganz so rein, und schon wäre man bei den Häßlichen und Bösen gelandet. Was mit diesen zu geschehen hat, erzählt uns Tolkien in seinen Schlachtengemälden: „Der Elbe wetzte sein langes Messer.“