In Flensburg signalisierte bereits der Februar den Frühlingsbeginn. Das Kraftfahrt-Bundesamt berichtete von den höchsten Neuwagenzulassungen, die es je in einem Februar gegeben hat. Insgesamt wurden 252 107 fabrikneue Fahrzeuge zugelassen, 8,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Spitzenreiter waren die Krafträder, von denen mit 11 158 mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr zugelassen wurden. Doch auch der Personenwagenabsatz kam tüchtig voran: Mit 221 878 wurden fünf Prozent mehr Pkw zugelassen als noch vor einem Jahr.

Mit 17 784 Millionen Tonnen hat die Bundesrepublik Deutschland in den ersten beiden Monaten dieses Jahres fast ebenso viel Öl importiert wie in der gleichen Zeit des Vorjahres. Dafür mußte aber nach einer Übersicht des Bundeswirtschaftsministeriums ein Durchschnittspreis von 403,22 Mark je Tonne gezahlt werden, fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor.

Bei der Erforschung und Entwicklung alternativer Energiequellen wollen Deutschland und Brasilien verstärkt zusammenarbeiten. Im Vordergrund stehen dabei das Projekt eines Sonnendorfes, in dem die Nutzung der Solarenergie erprobt werden soll, sowie der Einsatz der Windenergie. Derzeit wird unter deutscher Mitwirkung ein Sonnendorf in Brasilien gebaut.

Die Hoffnung, die erste dramatische Runde der Ölpreiserhöhungen sei ein einmaliger Schock, der schrittweise aufgefangen werden könne, ist verflogen. Zu diesem Schluß kommt der von der UNO-Wirtschaftskommission für Europa veröffentlichte Jahresbericht. Auch in diesem Jahr sei mit schwerwiegenden Auswirkungen zu rechnen. Die UNO-Kommission führt die schweren Folgen der letzten Ölpreiserhöhung darauf zurück, daß zwischen 1974 und 1978 nur wenig auf dem Gebiet der Energieversorgung getan worden sei und die Wirtschaft einiger westeuropäischer Länder nur „bescheidene“ Widerstandsfähigkeit gegen Einflüsse von außen gezeigt habe. Für die nächste Zukunft sieht die Kommission einen wirtschaftlichen Rückgang voraus, der schärfer sei und länger andauere, als bisher erwartet wurde, gf