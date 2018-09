ZEIT: In der internationalen Wirtschafts- und Währungspolitik gehen wir wegen der Ölpreisexplosion ernsten Zeiten entgegen. Sie werden ernster sein als 1973. Die Überschüsse der Opec-Länder schnellten 1979 auf 65 Milliarden Dollar hoch. Selbst unter der Voraussetzung gleichbleibender Ölpreise rechnet man für dieses Jahr mit Opec-Überschüssen von 100 bis 120 Milliarden Dollar. Alle Industrieländer haben heute Defizite in ihrer Leistungsbilanz, selbst die notorischen Überschußländer Japan und die Bundesrepublik. Das Rückschleusen der Öldollar wird wahrscheinlich wegen der steigenden Verschuldung der ölimportierenden Entwicklungsländer nicht mehr so gut funktionieren wie in der Vergangenheit. Verglichen mit 1978 stieg die durchschnittliche Inflationsrate in den OECD-Ländern um zwei Prozentpunkte auf zehn Prozent. Instabilität behindert Wachstum und Beschäftigung, und aus diesem Grunde interessiert sich auch die breite Öffentlichkeit für diese komplizierten Dinge.

Mr. Volcker, im Kampf gegen die Inflation hat die amerikanische Zentralbank die Zinsen bis auf zwanzig Prozent heraufgetrieben und ein besonderes Programm zur Beschränkung der Kredite verordnet. Trotzdem sinkt die Inflationsrate nicht. Erhalten Sie von der Regierung nicht genügend Unterstützung über die Haushalts- und Steuerpolitik?

Volcker: Aus dem Blickwinkel eines Zentralbankchefs bekommt man nie soviel Unterstützung, wie man gern möchte. Aber es stimmt auch, daß die Fiskalpolitik restriktiver wird und wirkliche Anstrengungen unternommen werden, um den Ausgabenzuwachs zu drosseln. Wenn die Pläne für das nächste Fiskaljahr stimmen, werden die Ausgaben nur um sieben Prozent steigen, was gegenüber diesem Jahr ein Fortschritt ist. Deshalb sind wir hoffnungsvoll, daß der Haushalt ausgeglichen werden kann. Aber das hängt natürlich davon ab, wie ernst die Rezession sein wird.

ZEIT: Auf dieser Seite des Atlantiks wird bezweifelt, daß die Regierung in Washington ihre antiinflationäre Haushaltspolitik auch im Wahljahr durchhalten wird.

Volcker: Die Regierung begann mit einem unpopulären Programm. Man macht sich nicht gerade beliebt, wenn, man mitten im Wahlkampf die Ausgaben kürzt. Die amerikanischen Wahlen beginnen ja lange vor dem Wahltag. Wir haben jede Woche eine Vorwahl, und jeder Vorwahl muß sich der Bewerber stellen, wie Sie wissen. Trotzdem – die Regierung gibt sich viel Mühe, die Ausgaben zu kürzen.

ZEIT: Bekommen Sie denn in Ihrem Kampf gegen die Inflation genügend Hilfe von den europäischen Währungsbehörden, von Herrn Pöhl zum Beispiel? Ist die Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken gut?

Volcker: Ich glaube nicht, daß uns Herr Pohl viel dabei helfen kann. Die Inflation ist unser Problem. Ich bin sehr zufrieden, mit der Zusammenarbeit der Zentralbanken, das gilt sicher für die deutsche, aber auch für die anderen. Unser Programm zur Kreditbeschränkung eine vorübergehende außergewöhnliche Sache. Unsere Banken sind natürlich besorgt darüber, daß sie gegenüber anderen Banken unfaire Nachteile hinnehmen müssen und sie fürchten bis zu einem gewissen Grade, daß das Programm unterlaufen wird, wenn amerikanische Auslandsfirmen zu viele Auslandskredite aufnehmen. Ich glaube nicht, daß das passieren wird.