Die Geschichte einer gescheiterten Mission – Als Präsident Jimmy Carter der Geduldsfaden riß

Von Josef Joffe und Michael Naumann

Unternehmen Blue Light – „Blaulicht“ – gipfelte in einer siebenminütigen Bedenkzeit für Jimmy Carter. So lange benötigte der amerikanische Präsident am Donnerstag voriger Woche, um die schlechte Nachricht seines Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski zu verdauen: Der Nachtflug von 180 Elitesoldaten in das persische Landesinnere konnte nicht mehr zum Ziel führen. Technisches K. o.: Von acht Hubschraubern, die den strapaziösen Flug vom Persischen Golf zum Stützpunkt Desert Orte in der Salzwüste Dascht-e-Kawir angetreten hatten, waren drei ausgefallen. Die Fortführung der Rettungsaktion für die 54 Geiseln in Teheran – 51 in der Botschaft, drei im Außenministerium – erschien unter diesen Umstanden zu riskant. Um 17.00 Uhr Washingtoner Zeit: blies Carter zum Rückzug.

Um 18.21 Uhr erreichte den Präsidenten ein zweiter Funkspruch aus dem Orient. „Ein Unfall“, flüsterte er seinen Beratern zu, „ein Zusammenstoß.“ Grenzenlose Enttäuschung, so ein Augenzeuge, malte sich auf Carters Gesicht. Einer der fünf intakten Hubschrauber RH-53 D (Sea Stallion) hatte beim Auftanken im Stockdunkel: der mondlosen Wüstennacht einen von sechs Truppentransportern des Typs „Hercules“ gerammt. Feuer brach aus, es gab acht Tote, vier Verwundete, ein heilloses Durcheinander. Der Nachtflug endete in einem lodernden Fiasko.

Ein geschlagener Präsident eröffnete den amerikanischen Fernsehzuschauern elf Stunden später, eine „sorgfältig geplante Unternehmung“ sei von ihm persönlich abgebrochen worden: „Wir waren alle davon überzeugt, daß sie, wenn sie einmal begonnen hätte, eine ausgezeichnete Erfolgschance hätte.“ Das Teheraner Geiseldrama dauert an.

Begonnen hatte es am 4. November 1979. Am Vormittag jenes Tages überflutete ein vielhundertköpfiger Mob von persischen Halbwüchsigen das mehr als 10 000 Quadratmeter große Gelände der US-Botschaft im Zentrum Teherans. Schüsse fielen. Hartmantelmunition schweißte tiefe Löcher in das Schloß an dem schwarzen Eisentor der Legation. Die Revolutionäre richteten sich schließlich mit über 50 Geiseln auf dem exterritorialen Gelände ein; straflos und rechtlos.

Keine 48 Stunden später boten die Israelis der amerikanischen Regierung einen Rettungsplan im Entebbe-Stil an: Ein Kommandounternehmen sollte die Geiseln von Teheran in einem Husarenstreich befreien. Carters Regierung lehnte dankend ab.