Die Hunt-Brüder erhielten einen langfristigen Kredit von mehr als einer Milliarde Dollar

Schließlich gaben sich die Hunt-Brüder doch die Ehre. Die erste Vorladung zur Aussage vor einem Ausschuß des US-Repräsentantenhauses hatten die beiden texanischen Silber- und Kreditjongleure mit Nichterscheinen beantwortet: Die beiden unbesetzten Stühle im Sitzungssaal des Kongresses dürften die meistphotographierten und gefilmten leeren Sitzgelegenheiten der jüngeren amerikanischen Mediengeschichte sein. Der Anwalt des Hunt-Clan entschuldigte seine Klienten wegen Zeitmangels – was den Vorsitzenden des Kongreßausschusses Benjamin Rosenthal zu der Drohung veranlaßte, die Hunts wegen Mißachtung des Kongresses ins Gefängnis zu bringen. Aber alles war vergeben und vergessen, als Nelson Bunker Hunt und sein jüngerer Bruder W. Herbert Hunt zwei Tage später sowohl vor dem Ausschuß des Repräsentantenhauses als auch vor einem Unterausschusses des Senats erschienen.

Im Licht der Blitzlichter und Fernsehkameras machte der Familienälteste Bunker Hunt, der als Drahtzieher des mißglückten Silber-Coups gilt, den Eindruck eines linkischen Dörflers. Seinem weltläufiger wirkenden Bruder Herbert überließ er das Reden. Bunker Hunt beschränkte sich darauf, freundlich zu grinsen und – so schien es – vor sich hinzudösen. Die hinter den dicken Fettpölsterchen seines Gesichtes verborgenen flinken Augen verrieten aber, daß er hellwach war.

An der gespielten Naivität der beiden Silberlinge, die auch nach ihrem Spekulations-Fiasko zu den reichsten Männern der Welt gehören dürften, prallten die Fragen der Ausschußmitglieder ab wie von einer Gummiwand. Ob sie versucht hätten, den Silbermarkt unter Kontrolle zu bringen? – „Wie? Was? Wir – den Silbermarkt kontrollieren? – Nein.“ Herbert Hunt zufolge hätten sie nur versucht, durch die Flucht in das weiße Edelmetall der schlimmen Inflation ein Schnippchen zu schlagen.

Ob es wahr sei, daß sie zwei Drittel der gesamten Silbervorräte der Welt gehortet hätten? – „So viel? Nein, nein das ist doch gar nicht möglich.“ Wieviel Schulden sie bei ihrer Silberspekulation gemacht hätten? – „So etwa 200 Millionen Dollar“, sagte Bunker Hunt. Später erinnerte ihn sein Rechtsanwalt daran, daß er 350 Millionen Dollar gepumpt habe. Und diese Ziffer gab Bunker Hunt dann bei dem zweiten Hearing zu Protokoll. Auf die Diskrepanz angesprochen, meinte er: „Leute, die wissen, was sie schulden, besitzen meist nicht viel.“

Sein Bruder Herbert bezifferte seine nach dem Silberkrach gemachten Schulden mit 400 Millionen Dollar. Diesen Angaben zufolge haben sich die Hunt-Brothers also insgesamt 750 Millionen Dollar verschaffen können, teils direkt bei den Banken oder indirekt über Maklerhäuser, die sich ihrerseits bei den Banken verschuldeten. Zehn führende US-Kreditinstitute borgten beispielsweise dem Brokerhaus Bache 233 Millionen Dollar, die Bache den Hunts vorstreckte, um deren Verluste beim Zusammenbruch des Silbermarktes zu finanzieren. Diese Kredite sind durch 17,5 Millionen Unzen Silber gesichert. Bei dem derzeitigen Marktpreis von 13,60 Dollar pro Unze sind die Kredite also gerade knapp gedeckt. Der Schweizer Bankverein pumpte den Hunts direkt 200 Millionen Dollar, die Citibank 17,5 Millionen Dollar.

Für all diese Kredite ist eine Umfinanzierung in der Mache. Ein Bankenkonsortium unter Führung der New Yorker Morgan Guaranty Trust Co. und der First National Bank of Dallas wird den Hunts einen langfristigen Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar geben. Formal werden die Schuldner dieses Kredites nicht die Hunts sein, sondern die Placid Oil Co, die Ölfelder in Louisiana und Texas dafür verpfändet.