Da wurde kein Stab gebrochen, kein Daumen gesenkt, kein Scherbengericht veranstaltet. Als sich die Mitglieder des Präsidiums und Vorstands der CDU am Montagmorgen im Bonner Parteihauptquartier versammelten, ließ sich allein an einigen verlegenen oder trotzigen Mienen ablesen, was sich in der Nacht zuvor ereignet hatte. Und auch zu Beginn der Beratungsrunden, zu denen man sich gewöhnlich recht aufgekratzt begrüßt, war allenfalls dem diesmal gedämpften Gemurmel anzumerken, daß nichts Erfreuliches auf der Tagesordnung stand.

Die Unionsmoral ist durch den nordrhein-westfälischen Erdrutsch nicht begraben worden: Sie war schon vorher verschüttet. Obwohl auch sie nicht gerade günstige Prognosen stellten, hatten die Bonner Auguren doch ungläubig registriert, in welchem Maße sich unter den Christlichen Demokraten, je näher der Wahltag rückte, Pessimismus ausbreitete: Oft so abgrundtief, daß er fast bis aufs Komma genau das Desaster vorwegnahm, das dann am Wahlabend eintrat. So ergab sich der seltene Fall, daß sich in der „Unions-Schenke“, auf deren Räume die CDU ihr sonst an Wahlabenden so offenes Haus ahnungsvoll beschränkt hatte, die Betroffenen gefaßter zeigten als ihre aufgeregten journalistischen Gäste. Die Schrecksekunde war ziemlich kurz, und im übrigen herrschte eine Stimmung, die ein Christlicher Demokrat mit den Worten kennzeichnete: „Wir schweigen diszipliniert in uns hinein.“

So ähnlich gedämpft ging es, trotz aller Wortmeldungen, auch in den Montagsrunden zu. Denn auch ohne ausdrückliches Gebot war niemand bereit, an irgendeinen heiklen Punkt zu rühren – noch nicht einmal daran, daß Kurt Biedenkopf eigensinnig auf einem Wahlkampf mit ausschließlich landespolitischen Argumenten beharrt hatte, was gewiß ein wesentliches Element der Niederlage war. Nein, Schweigen herrschte, fürs erste auch hier, weil jede auf Personen bezogene Debatte unausweichlich und schnurstracks zum wundesten aller Punkte geführt hätte: zum Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß.

Die Hoffnung, daß er beim nächsten und dann entscheidenden Wahlgang am 5. Oktober doch noch das Eisen aus dem Feuer reißen werde, ist fast auf den Nullpunkt gesunken. Zu eindrucksvoll nimmt sich das Plebiszit aus, das der SPD – nach der Saar nun auch an Rhein und Ruhr – gegen ihn und für Helmut Schmidt geglückt ist. Aber darüber zu reden, würde die Sache nur verschlimmern. Fünf Monate vor der Bundestagswahl muß der Weg mit Franz Josef Strauß weiter und womöglich, ja wahrscheinlich bis zum bitteren Finale zu Ende gegangen werden. Also breitet sich eher die Sorge aus, daß ein falsches Wort ihm den Vorwand liefern könnte, den Bettel doch noch hinzuwerfen. Aber kein Wunder auch, wenn gerade das Schweigen über ihn an die lautlose Erosion erinnert, der die Einschätzung seiner Chancen seit langem unterworfen ist.

Manche datieren diese Erosion schon auf jene Julinacht im vorigen Jahr zurück, als die Unionsfraktion im Bundestag, des zermürbenden taktischen Geschiebes um den Kanzlerkandidaten zwischen den Spitzen der Schwesterparteien ganz und gar überdrüssig, Franz Josef Strauß auf den Schild hob und Ernst Albrecht das Nachsehen gab. In der Probeabstimmung, die doch bereits die endgültige Entscheidung war, votierten 56,9 Prozent der Abgeordneten für Strauß: Ein eindeutiges, aber nicht eben überwältigendes Ergebnis, selbst in einem Gremium, in dem der CSU-Chef auf weitaus stärkere Bataillone zählen konnte als in anderen Gruppen und Institutionen der Union. Jetzt werde durch die ganze Partei ein Ruck gehen, sagten damals die einen; die fünfzehn Monate bis zur Bundestagswahl werde man auch unter Strauß durchstehen, hieß es hingegen bei anderen.

Genau so ist es gekommen. Am Anfang schien der Ruck wohl stärker als das Zähneknirschen. Franz Josef Strauß verwendete viel Zeit darauf, die gesamte Union hinter sich zusammenzuschließen; im Herbst letzten Jahres war er mehr nördlich als südlich des Mains zu finden.

Gewisse Haarrisse blieben indes, und allmählich breitete sich auch neue Irritation aus. Denn bei allen seinen Reden und Reisen schillerte der Kandidat für viele bis zur Unkenntlichkeit. Als Wahlkämpfer, so tat er überall kund, wolle er weder „Kassandra“ noch „Bajazzo“ sein, und schon gar nicht „everybody’s darling“. In der politischen Einstufung nannte er sich sowohl einen „modernen Konservativen“ als auch einen „echten Liberalen“ und „europäisch orientierten Nationalen“. Am Ende blieb es jedem überlassen, sich einen Vers auf Strauß zu machen.