Von Paul Noack

Als der Historiker Hans Rothfels am 29. März 1955 in der Bonner Universität die Hoffnung äußerte, die „Koexistenz“ habe gegenwärtig eine bessere Chance als 1922 in Genua, als das Schlagwort zum ersten Male aufgekommen war, hatte er die aktuelle Weltlage im Blick. „Wenn es wirklich gelingt“, sagte Rothfels, „von Machtgruppe zu Machtgruppe statt von System zu System zu verhandeln, so mögen Rüstungsbeschränkungen und Abgrenzungen von Interessensphären möglich sein, die auch für Deutschland die Gefahr beseitigen können, daß Koexistenz bloße Verewigung des Status quo wird.“ Es war die Zeit, in der sich zuerst neue weltpolitische Entwicklungen jenseits des Kalten Krieges abzuzeichnen schienen.

Es war auch die Geburtsstunde der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik“. Als „eine Schule der Nüchternheit, die uns in einer Zeit seelischer Spannungen etwas wie ein Stück festen Boden vermittelt“, umschrieb der damalige Bundespräsident Theodor Heuss ihre Aufgabe. Und Konrad Adenauer, sonst der Kontrolle seiner Regierung eher abhold, erklärte kurz und bündig: „Die Bundesregierung bedarf nicht nur der Kontrolle durch das Parlament, sondern auch der Kontrolle und Unterstützung durch die öffentliche Meinung.“

Was bei einer Taufe an guten Wünschen ausgebracht wird, deckt sich nicht immer mit dem, was später aus dem Täufling wird. Wenn die Mitgliederzahl der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik von damals dreihundert auf heute dreizehnhundert gewachsen ist, so ist das zumindest ein Ausweis dafür, daß sie kein Kümmerdasein führt. Im selben Jahre entstanden, in dem die Bundesrepublik souverän wurde, war sie dennoch keine Gründung aus dem Nichts. Vorläufer der Bonner Gründung war das 1952 gegründete Frankfurter „Institut für Europäische Politik und Wirtschaft“. Es wurde vom ehemaligen Oberpräsidenten von Schleswig-Holstein, Theodor Steltzer geleitet; sein geistiger Motor war Wilhelm von Cornides (der dann bereits 1966, im Alter von 46 Jahren, starb). Cornides war es auch, der das 1946 gegründete „Europa-Archiv“ – sein Chefredakteur Hermann Volle leitet es von der ersten Nummer bis zum heutigen Tag – als „Hauszeitschrift“ in die Gesellschaft einbrachte.

Die neue Gesellschaft hatte also eine Basis, auf der sie aufbauen konnte – und sie hatte Vorbilder. Es waren das 1920 gegründete Londoner Royal Institute of International Affairs (populärer unter dem Namen Chatham House), der seit 1921 bestehende New Yorker Council on Foreign Relations und – weniger ausgeprägt – in Paris das Centre d’Etudes de Politique Etrangere (1935). Die angelsächsischen Institute sind vor allem in ihrer geistigen wie finanziellen Unabhängigkeit für die Bonner Neugründung vorbildlich geworden. Auch ihre durch Diskussionen und Arbeitsgruppen geprägte Arbeitsweise hat die deutsche Gesellschaft übernommen, die sich in ihren Statuten zur Aufgabe setzte, „die Probleme der internationalen, besonders der europäischen Politik und Wirtschaft zu erörtern und ihre wissenschaftliche Untersuchung zu fördern, die Dokumente über diese Forschungsfrage zu sammeln und das Verständnis für internationale Fragen – anzuregen und zu vertiefen.“

Ein derartig weitgespanntes Programm zu realisieren, war – wollte man nicht auf öffentliche Gelder angewiesen sein – ohne die Hilfe führender Männer der Wirtschaft nicht möglich. Zu ihnen gehörten Günter Henle – im ersten Bundestag CDU-Abgeordneter –, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Fritz Berg, der Bankier Hermann J. Abs und auch damals schon Kurt Birrenbach, der heutige Präsident. Konrad Adenauer hatte freilich unrecht: Um Kontrolle ging es der Gesellschaft nie, bestenfalls um. Korrektur, mehr aber noch um Hilfestellung durch Analyse. Deshalb waren ihre Gremien von Anfang an auf – das verpönte Wort hat hier seinen Sinn – Ausgewogenheit bedacht. So waren heute wie damals stets führende Gewerkschaftler im Präsidium vertreten; heute wie damals stellte die SPD einen der stellvertretenden Präsidenten (derzeit ist es Bundeskanzler Schmidt, der neben Marion Gräfin Dönhoff Kurt Birrenbach vertritt). Bis in die siebziger Jahre hinein vermochte die Gesellschaft auch bis zu achtzig Prozent ihres Etats aus privaten Mitteln zu bestreiten; seitdem muß sie sich zunehmend auf staatliche Zuschüsse stützen.

Trotz solcher Abstützung, trotz der Hilfe eines Fördererkreises, trotz Unterstützungen durch die großen Stiftungen (Thyssen, VW, Bosch) hatte die Gesellschaft – um es dezent auszudrücken – eigentlich von Anfang an mit wirtschaftlichen Engpässen zu kämpfen. Daß just im Jubiläumsjahr ein Hilferuf an potentielle Förderer herausging, macht diesen Tatbestand besorgniserregend deutlich; er stellt – bei einem Gesamtetat von 2,6 Millionen Mark – dem außenpolitischen Bewußtseinsstand der Gesellschaft der Bundesrepublik nicht eben das beste Zeugnis aus (zum Vergleich: vier Millionen Mark hätte die Reise deutscher Athleten nach Moskau gekostet). Die zunehmende weltpolitische Verflechtung der Bundesrepublik und das Interesse an deutschen Reflexionen über die damit einhergehenden Probleme scheinen in höchst inkongruenten Kurven zu verlaufen.