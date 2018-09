Die Sanktionen gegenüber dem Iran sind zwar mild – doch sie fügen sich in ein schlimmes Bild

Zu Beginn dieser Woche ist wieder ein Stück wirtschaftlicher Freizügigkeit zerstört, das es zuvor – wenn auch zuletzt nur noch auf dem Papier – gegeben hat: Die Ausfuhr von Gütern aus der Bundesrepublik und den benachbarten europäischen Ländern in den Iran bedarf der amtlichen Genehmigung. Ausgenommen ist die Erfüllung von Verträgen, die vor dem 4. November des vergangenen Jahres, dem Tag der Geiselnahme in der US-Botschaft von Teheran, geschlossen worden sind.

Ausgenommen ist auch die Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten. Und was die Abwicklung von Verträgen angeht, die zwischen dem 4. November 1979 und dem 22. April 1980 – dem Tag, als sich die Europäer grundsätzlich auf wirtschaftliche Sanktionen gegen die Perser geeinigt haben – geschlossen wurden, so dürfen Beteiligte und Betroffene auf eine großzügige Genehmigungspraxis hoffen.

Es ist also, so scheint es zunächst, alles halb so schlimm: Wir tun so, als unterstützten wir den Boykott der Amerikaner, und vermeiden doch alle Kraftmeierei, die der dilettierende Herr des Weißen Hauses und einige seiner Berater so gern sähen. Doch täuschen wir uns nicht: Was wir tun, ist, mag es auch den Amerikanern zuwenig und vom aktuellen wirtschaftlichen Volumen her gering sein, schlimm. Die Weltwirtschaft ist um ein zusätzliches Quentchen beschränkt und weniger kalkulierbar gemacht worden. Das Piratentum der Geiselnehmer hat uns keine andere Wahl gelassen; wir mußten Solidarität wahren gegenüber der westlichen Führungsmacht, mag auch deren internationales Problemlösungsvermögen erschreckend gering sein. Das sind handfeste Gründe, doch es wird wohl auch Folgen von langer Dauer haben.

Eskalationen sind nicht ausgeschlossen: zusätzliche Maßnahmen der USA im Persischen Golf; Reaktionen der Perser; Solidaritätsaktionen etwa der ölproduzierenden Libyer; Engpässe unserer Ölversorgung, die uns bislang noch erspart geblieben sind. Und auch in ganz anderer Richtung wird sich noch einiges tun: Die von den Amerikanern gewünschte Erweiterung der Lieferverbote in die Länder des Warschauer Pakts – eine Antwort auf die Besetzung Afghanistans – zieht sich zwar erfreulich lange hin, doch irgendwann wird auch hier irgend etwas geschehen.

Die Weltwirtschaft wird fast von Tag zu Tag mehr politisiert, und es bedarf schon einer gewaltigen Nonchalance, dabei noch die Nerven zu bewahren. Mal verspüren wir, wie im Falle Irans, die Folgen politischer Gewalt. Doch ein anderes Mal geht es ganz friedlich zu – wie etwa beim jüngsten Bonn-Besuch des mexikanischen Staatspräsidenten, dem es unter anderem darum ging, die Verteilungsmacht der multinationalen Ölkonzerne zu mindern; die Ölproduzenten wollen mehr Gewähr dafür haben, daß ihr Öl nur noch in die Länder fließt, die ihnen genehm sind.

Das Gestrüpp aus weltwirtschaftlichen Sanktionen und Kontrollen, von Selbstbeschränkungsabkommen und inflationierenden Fonds wird immer dichter. Die Reichen drohen darin zu ersticken, und die Armen werden darin arm bleiben. Wann immer und wo immer wir uns dieser Entwicklung widersetzen, sei es gegenüber Weltmächten oder im Umgang mit Ländern der Dritten Welt, fördern wir unser aller Prosperität. Doch wann immer wir ihr nachgeben, verbauen wir uns unsere Zukunft. Dieter Piel