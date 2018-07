Wenn Kritik an ihm laut wird, und sei es nur durch die Blume, ist Hans Dietrich Genscher ganz Ohr. Nach dem Wahldebakel der FDP in Düsseldorf hatte er keine Palastrevolution niederzuschlagen; doch es sind viele stumme Fragen an den Parteivorsitzenden gerichtet worden, für die er hellhörig ist.