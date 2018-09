/ Von Benjamin Henrichs

Vorspiel vor dem Theater. Als ich Oberammergau erreiche, Samstagnachmittag, ist der Ort wie ausgestorben – im Passionsspielhaus findet gerade die letzte (öffentliche) Probe statt. Vor dem Theater: ein paar Polizisten, ein paar Neugierige, viele Feuerwehrautos. Sonst deutet nichts in der Stadt auf ein kommendes großes Ereignis hin. Ein kalter Frühsommer- oder Spätwintertag, oben in den Bergen liegt noch immer Schnee. Oberammergau am Samstag: ein hübscher, profaner, von seinen Bewohnern scheinbar verlassener Ort.

Doch plötzlich passiert doch noch etwas Verblüffendes, tausend Meter über meinem Kopf: Wie ein riesiger, träger Vogel zieht ein Drachenflieger langsam seine Kreise, minutenlang, eine halbe Stunde lang, ohne der Erde näherzukommen, ein Hohn auf die Schwerkraft. Dies Wunder, daß der Mensch endlich fliegen kann, ist für Oberammergau längst kein Wunder mehr, sondern sportlicher Alltag; kaum einer schaut zu dem Vogelmenschen hinauf.

Ein Jahrzehnt lang hat man sich in Oberammergau um dieses Passionsspiel 1980 gestritten; ein Volkstheater ganz eigener Art, das, je länger es dauerte, Züge der Dialektposse, später sogar des Bürgerkriegs annahm – jahrelang wurde man deshalb von der bösen Welt draußen verhöhnt, des Antisemitismus und der Geschäftemacherei bezichtigt. Und nun, am Tag davor, dieser seltsame, fast totale Frieden im Ort. Nirgendwo gleicht dies Oberammergau einem katholischen Wallfahrtsort: Keine Szenen exzessiver Frömmigkeit sind auf den Straßen zu sehen und keine Zeichen exzessiver Geschäftstüchtigkeit.

Allein das örtliche Lichtspieltheater leistet sich eine (vermutlich unfreiwillige) kritische Pointe zum Fest. Als wolle es die treuesten (und solventesten) Oberammergau-Fans der Welt begrüßen, führt es zum Beginn der Passionsspielzeit einen Film mit sehr beziehungsreichem Titel vor. Die Heimgarten-Lichtspiele zeigen: „Für eine Handvoll Dollar.“

Am nächsten Morgen, kurz vor neun, natürlich großer Trubel: ein Menschengewühle vor dem Festspielhaus, Premierenbesucher und Zaungäste, viel Polizei; es gibt ein kleineres Verkehrschaos, weil man Absperrungen für notwendig hält, um so die hohen Besucher von Kirche und Staat vorm gemeinen Volk zu schützen.

Aber, selbst in diesen Minuten größter Betriebsamkeit ist Oberammergau ein friedlicher Ort, enttäuscht es jede voyeuristische Neugier. Ein Bürger-, kein Pilger-Publikum hat sich versammelt. Dankbar registriert man jeden etwas exotischeren Auftritt: Ein Mensch von der Marine hat sich eine prächtige, blau-goldene Uniform angezogen, in der er sehr fremd und martialisch aussieht zu diesem Anlaß, bei diesem Publikum. Ein Gottesmann: geht vorbei, wie aus dem Bilderbuch, klein; dick, fröhlich – ein langes Wohlleben hat seine Spuren in das runde, gute Gesicht gezeichnet. Zuletzt fährt auch noch der bayerische Ministerpräsident vor, auf den Tag genau eine Woche, nachdem ihm droben, im gottlosen Norden, von der„Vorsehung eine Wunde geschlagen“ worden ist, für die er nun vielleicht Trost sucht bei einer anderen, größeren Passionsgeschichte.