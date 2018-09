Siegfried Jacobsohn redigierte sommers von Kampen aus seine berühmte Weltbühne; von Thomas Mann findet sich nicht nur eine Eintragung im Gästebuch von „Haus Kliffende“, wo Nolde und Liebermann, Bruno Walter und Erich Kleiber, Ernst Rowohlt und Joachim Ringelnatz gewohnt haben, sondern auch die Wirkung der Insel im „Zauberberg“, wo es über Hans Castorp heißt: „... Auf Sylt hatte er, in weißen Hosen, sicher, elegant und ehrerbietig, am Rande der mächtigen Brandung gestanden wie vor einem Löwenkäfig, hinter dessen Gitter die Bestie ihren Rachen mit den fürchterlichen Reißzähnen schlundtief ergähnen ließ. Dann hat er gebadet, während ein Strandwächter auf einem Hörnchen denjenigen Gefahr zublies, die frecherweise versuchten, über die erste Welle hinauszudringen, dem harntreibenden Ungewitter auch nur nahe zu kommen, und noch der letzte Auslauf des Katarakts hatte den Nacken, wie Prankenschlag getroffen. Von dorther kannte der junge Mensch das Begeisterungsglück leichter Liebesberührungen mit Mächten, deren volle Umarmung vernichtend sein würde.“

Gerhard Hauptmann schwärmt in seinem Tagebuch von den „Hochgebirgsgletschern“ der Lister Dünen, Franz Mehring – Historiograph der Sozialdemokratie, Biograph von Karl Marx und Mitbegründer der KPD – schrieb zahlreiche seiner Literaturkritiken hier, und Wilhelm Raabe kurte schon 1867 auf Sylt: „Die Insel“ ist, neben allem anderen, immer auch bevorzugte Residenz von Künstlern und, Schriftstellern gewesen. Alfred Kerr geriet in einen Rausch wie kaum je bei Premieren: „...Nirgends fühlt sich der Mensch so wohl wie auf einer schmalen Insel mit Dünen-Hochtälern und Möwennistungen zwischen zwei Meeren, mit Salzluft und braunviolettem Heidepelz und geduckten Friesenhäusern, von Steinwällen umhegt, mit einem gelben Mond darüber, einem einsamen Leuchtturm und stillen feinen nordwestdeutschen Menschen – unbäuerischen Bauern ... Manchmal fährt man nordwärts, an ein verlassenes Gestade. Von der Meerseite sind nur Sandberge sichtbar. Hinter dem Sand öffnen sich grüne Hochtäler, grüne Hochmulden. Geflöt kömmt von der allen Einsamkeiten preisgegebenen Meeralm, hinüber, herüber ... Immer das gleiche Gefühl: Kein Mensch, aber zwei Meere. Das enge stille mit den versunkenen Städten ... und das große, das die Fluten nach Schottland trägt.“

Und Max Frisch, Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, hat mit der kühleren, präziseren Sprache unserer Zeit den merkwürdigen Sog beschrieben, den diese Insel auf ihn ausübte: „Dieselbe Insel, bei Nebel und Regen ganz ins Spukhafte verdämmert, hat plötzlich etwas Antikisches. Eine Luft wie Glas: die Ferne ist fern, aber klar und genau, ungespenstisch, heiter und endlich. Das alles gibt es auch im Norden, die blaue Finsternis des Meeres, das Lichterlohe, daß wir nicht wissen, wohin mit dem Dank für unser Dasein.“

Sog ist vielleicht das richtige Wort – der Wind, der das Sichelgras schleift; die Wolken, die wie Drohgebärden der Phantasie dahinschwimmen das heisere Totenvogel-Krächzen der Möwen oder die brennende Lohe des Ginsters: immer hat Sylt auch etwas Bedrohliches, etwas Versucherisches ins Finstere.

Schriftsteller sind gemeinhin keine heiteren Menschen, nisten eher an Abgründen und dieses Ziehende, Saugende, Einsammachende mag das Element sein, das lockt. Verlockung bis zum Tode hin – Peter Suhrkamp und Ferdinand Avenarius liegen auf dem Friedhof von Keitum begraben, dessen Kirche mit dem romanischen Schiff und dem spätgotischen Turm, in den zwei geheimnisvolle Feldsteine eingemauert sind, wie ein Wahrzeichen für Ruhe und Friedlichkeit ist.

Das ist’s, was Künstler hier suchen, und nicht den Talmi-Rummel von „Pony“ und „Village“ oder die Drinks, per Tablett den Reitern hoch zu Roß vor der „Pantry“ gereicht. Das ist’s, was Ferdinand Avenarius schon meinte, als er – vergebens – versuchte, die Insel zum Naturschutzpark erklären zu lassen. Die Herren Bürgermeister und anderen Verwalter sollten sich die Entscheidung nicht allzu leicht machen, ob noch ein Pelzhändler eine Baugenehmigung erhält, noch eine affige Y ves-Saint-Laurent-Boutique eröffnet wird – oder ob eines Tages auch Autoren und Künstler unserer Zeit genannt werden können, die auf Sylt gearbeitet haben, deren Werk gar mit dieser harten, spröden Schönheit zu tun hat. „Hier verteilte Gunter Sachs von seiner Harley-Davidson herab signierte, Tausendmarkscheine“ – diese Denkmalsinschrift wünscht man sich und seinem Sylt nicht so sehr.