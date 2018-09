...müssen Menschen, die bei der Lufthansa tätig sind, einen Kursus für falsches Deutsch absolvieren, bevor man sie „Flugbegleiter“ sein läßt? Der Kursus ist offenbar Pflicht anders wären ja die hübschen Sprachrätsel nicht zu erklären: Was ist ein „Reiseflug“? Was ist ein „kompletter Stillstand“? Und was ist eine „aufrechte Position“? Da wir schon bei Anzüglichkeiten sind: „Es war ein Vergnügen, Ihnen zu Diensten zu sein“ – an wen oder was immer man da denken mag, an eine Boeing-Dame nicht; eher an Bangkok, über das jenes herrlich glänzende Magazin informiert, das man „bei Gefallen“ mitnehmen darf, im „persönlichen Handgepäck“, an das man beim „Benutzen der Hintertür denken soll.

Ach, liebe Lufthansa, „zu Ihrer eigenen Sicherheit“: Wer häufig fliegt, ist schon geplagt genug von den ewig dudelnden „Three coins in the fountain“ und jener niedlichen kleinen Erfindung, mit deren Hilfe man sich stets so zuverlässig milchbekleckert, „Klapptisch in der Rückenlehne vor Ihnen“ hochgeklappt oder nicht, „die Reiseflughöhe verlassend“ oder „an Ihrer linken Seite the city of Kassel“ –, eine offenbar morganatische Menschenansiedlung. Sie sind ja gewiß, wie alle uns teuren Branchen, ein schreckliches Zuschußgeschäft; aber ist ein ganz, ganz kurzer Deutschlehrgang nicht vielleicht doch drin, wo es ja ein Vergnügen war, uns an Bord zu haben, wir auch Verständnis für die kurze zweistündige Verzögerung der Starterlaubnis hatten – wegen des zu schweren Luftverkehrs über Süddeutschland –, good bye and auf Wiedersehen? F. J. R.