Inhalt Seite 1 — Wolf im Schafpelz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als „schwarzes Schaf unter den Geschwulsten gilt das Melanom – das vom griechischen melas (schwarz) seinen Namen hat – seit langem. Und kürzlich sprach Professor Otto Hornstein, Chef der Erlanger Universitäts-Hautklinik, bei einem internationalen Hautkrebs-Symposium sogar von einem „Wolf im Schafspelz“: Selbst erfahrene Dermatologen könnten längst nicht jedes bösartige Melanom mit Sicherheit erkennen. Freimütig gab Hornstein für seine Klinik die positiven Fehldiagnosen (bei denen sich der Tatverdacht am Ende nicht bestätigte) mit 20 Prozent und die Zahl der negativen Fehldiagnosen mit einem Prozent an.

Was diesen bösartigen Hautkrebs besonders schwierig macht, ist sein zunächst harmloses Äußeres als Muttermal oder Leberfleck. Unter dieser Verkleidung kann sich eine Geschwulst entwickeln, die – statistisch gesehen – nur etwa die Hälfte aller Betroffenen die nächsten fünf Jahre überleben läßt. Das maligne Melanom nimmt überdies bei weißhäutigen Erdenbürgern sprunghaft zu, was nach übereinstimmender Ansicht der Hautärzte mit dem „epidemischen Sonnenkult der Freizeitgesellschaft“ zusammenhängen dürfte. Unter Negern, das steht fest, ist der Hautkrebs eine Rarität.

Eine Gruppe italienischer Ärzte unter Leitung von Professor Cavaliere entsann sich der Hyperthermie-Methode des Dresdner Physikers und Krebsforschers Manfred von Ardenne: Diese „Überwärmungsmethode“ beruht auf der gesicherten Erkenntnis, daß Krebszellen bei Wärmegraden über der normalen Körpertemperatur zerstört oder doch entscheidend geschwächt werden können. Cavaliere beschränkte die (nicht unbestrittene) Ardenne-Methode auf Arme und Beine, indem er die Gliedmaßen vom Kreislauf abschnitt und bis auf 43,5 Grad Celsius aufheizte. Das unmittelbare Ergebnis war katastrophal: Von 22 Patienten starben sechs während der Behandlung. Doch die indirekte Wirkung war bei den Überlebenden positiv und hält bis heute an.

Anders als Cavaliere entwickelten die Erlanger Melanom-Ärzte seit 1967 eine beinahe generalstabsmäßig geplante, schrittweise Behandlungsstrategie, an der Mediziner verschiedener Fachrichtungen mitarbeiten.

Erster Schritt: Der erkannte Krebsherd wird in der Hautklinik radikal bestrahlt. Nur eine Stunde später – noch in der Wirksamkeitsphase der Bestrahlung – schneiden Chirurgen den Tumor total heraus. Danach folgt eine „Schnellschnittuntersuchung“ durch die Histologen, die Gewebekundler. Sie zeigt, welches Stadium der Krebs schon erreicht hat und wie tief er in das umliegende Gewebe eingedrungen ist.

Zweiter Schritt: Bestätigt sich der Verdacht, daß sich Tochtergeschwülste gebildet haben, so werden Arterie und Vene des befallenen Armes oder Beines vom Körperkreislauf abgetrennt und mit einer Herz-Lungen-Maschine verbunden sowie Seitenäste der Gefäße vorübergehend stillgelegt. Dabei verhindert eine Heizmatte das Auskühlen des steril abgewaschenen Körperteils. Gleichzeitig entfernen die Ärzte, vor allem bei Hautkrebs in fortgeschrittenem Stadium, die nächstgelegenen Lymphknotenstationen, die erfahrungsgemäß am ehesten von Tochtergeschwülsten befallen sind.

Dritter Schritt: Der vom Rumpf isolierte Blutkreislauf des Armes oder Beines wird auf 41 Grad Celsius erwärmt Um sicher zu gehen, daß der Körperteil tatsächlich vollständig vom Kreislauf des übrigen Körpers getrennt ist, spritzen die Ärzte einen radioaktiv markierten Eiweißstoff. Wenn er von einem Detektor über dem Herzen des Patienten entdeckt wird, dann müssen die Operateure das „Leck“ im unterbrochenen Kreislauf abdichten oder die ganze Aktion abbrechen.