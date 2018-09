Eine Katastrophe

Maria Goretti gibt nicht auf. Der Freundeskreis mit diesem klangvollen Namen sieht sich: gezwungen, „auch unter den erschwerten Verhältnissen weiterzukämpfen“. Denn trotz härtester Gesinnungsschlachten haben die „neuheidnischen Sozialisten“ erst einmal gesiegt: Der Bayerische Landtag hat nun doch – gar mit etlichen Stimmen auch von CSU-Abgeordneten – ein Gesetz zur Schul-Sexualerziehung verabschiedet (wir berichteten über den Streit in der ZEIT Nr. 19). „Die gesetzliche Zementierung“, beharrt Maria Goretti, „ist ein schwerer Anschlag“

gegen die Würde des Kindes, gegen sein Recht auf Schutz seines Schamgefühls und seiner Intimsphäre und gegen sein Recht auf christliche Erziehung;

gegen das gottgegebene Recht der Eltern, ihre Kinder vor schädlichen Einflüssen zu bewahren;

gegen die Freude am Lehrerberuf: der Staat mutet Lehrern zu, gegen ihr Gewissen zu handeln;

gegen das Recht der Kirche auf unbehinderte Erziehung der ihr in der Taufe eingegliederten Kinder;

gegen die gesunde Entwicklung unseres bayerischen Volkes, wenn zum Beispiel in den vorgeschriebenen Elternversammlungen der Schulen die Versexualisierung dann auch noch bei den Eltern, Lehrern und Religionslehrern vorangetrieben wird.

Die „sexuell bedarfsweckende SE“, wie Maria Goretti das Unding voll Abscheu verkürzt, ist „mit einer an den Geboten Gottes ausgerichteten christlichen Sexualerziehung unvereinbar“. – Dank dieser Richtlinien hat Bayern den höchsten Anteil an unehelichen Kindern in der Bundesrepublik vorzuweisen.

Tiger-Teile

In der ansonsten so tierfreundlichen Frankfurter Rundschau treibt ein statistischer Sadist sein Unwesen. Er halbiert wehrlose Tiger mit bloßer Hand. Besonders gefährdet ist eine indonesische Tigerart, von der es in zoologischen Gärten Ende 1978 „insgesamt 90,64 Tiere gab“. Nach Recherchen der ZEIT handelt es sich bei den 0,64 Tigern im einzelnen um: 0,3 Stofftiger, 0,04 Tigerfell „alt“ sowie 0,3 Ersatztigerteile. Von der Sache her können diese Stellen zu den 90 Gesamttigern zwar addiert werden, bei ihrer Reproduktion freilich sind sie nicht zu gebrauchen.

