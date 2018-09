Braunschweig: „Alfano, Chiari, Griffa, Nannucci“

Eigentlich sind es vier kleine Einzelausstellungen in einer Ausstellung. Was man mit etwas bösem Willen zusammengewürfelt nennen kann, vermittelt in der Intention des Ausstellungsmachers einen Eindruck von der Bandbreite aktueller italienischer Kunst. Die vier Namen stehen als trigonometrische Punkte. Giorgio Griffas Malerei kommt ohne die Zielvorstellung eines einmaligen und in sich geschlossenen Werkes aus. Die Struktur der Werkstücke ist reduziert auf die simple Farbspur, den linearen Pinselzug. Daß die Leinwände nicht auf Keilrahmen gespannt, sondern direkt an die Wand gespießt werden, das Tuch die Spuren seiner Lagerung zeigt, vermittelt den Eindruck eines Provisoriums. Irgendwo auf der Fläche bricht die Arbeit, die nach dem gewählten Muster als endlos fortsetzbar zu denken wäre, ab. Geboten wird der Auftakt zu einem Bild oder, wie man will, ein Ausschnitt aus einer kontinuierlichen malerischen Handlung. Das Eindringen der Farbe in das ungrundierte Gewebe wird unter der Voraussetzung der Verweigerung einer konventionellen Gestaltung bei Griffa zum Ereignis. In der skripturalen Malerei von Carlo Alfano formuliert sich ein distanzierteres Verhältnis zum Medium. Seine Bilder, „Fragmente eines anonymen Selbstporträts“, basieren auf Tonbandprotokollen, die allerdings nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Person stehen müssen. Auch Passagen aus literarischen Werken werden aufgenommen, in die Selbstreflexion einbezogen. Zahlenkolonnen aufführend, registriert Alfano zeitliche Abläufe, in die die gespeicherten Daten in gesplitterter Form, als Satzfragmente, eingefügt werden. Dabei finden Unebenheiten in der Artikulation oder etwaige Störquellen ebenso Berücksichtigung wie der eigentliche Inhalt der Texte. Die durch Leerstellen strukturierte Information wird zu einem optischen Gebilde verflochten. In ihrer Durchsichtigkeit stehen dem die systematischen Untersuchungen von Maurizio Nannucci gegenüber, von dem unter anderem die photographische Sammlung der „Sechzig Naturgrüntöne“ zu sehen ist. Schrift und Farbe sind Gegenstand einer Arbeit, die als „Prüfung der Notwendigkeiten und Bedeutungen“ von Kunst verstanden werden will. Mit Giuseppe Chiari schließlich ist ein Fluxus-Künstler in der Ausstellung vertreten, dessen These, daß die Kunst einfach sei, groß und rot eine Wand in Anspruch nimmt, beziehungsweise über eine Mattscheibe flimmert. Daß sie auf Griffa nebenan übertragbar ist, wäre ein recht unnützer Querverweis, da sich die expansionistischen Bestrebungen Chiaris und der Reduktionismus Griffas natürlich so fern sind wie nur möglich. (Kunstverein bis 22. Juni, Katalog 15 Mark)

Volker Bauermeister

Hamburg: „Alte und moderne Kunst – Auktionen Hauswedell & Nolte“

Der Schwerpunkt der Frühjahrsauktionen liegt noch eindeutiger als sonst bei der Kunst des 20. Jahrhunderts. So ist diesmal vor allem der „Blaue Reiter“ mit interessanten und teilweise ganz ausgefallenen Arbeiten vertreten. Da gibt es ein frühes, nächtlich romantisches Bild von Kandinsky, das er 1905 auf seiner Tunisreise gemalt hat (Schätzpreis 50 000 Mark). Von Franz Marc sieht man eines seiner relativ seltenen Figurenbilder, „Zwei stehende Mädchenakte mit grünem Stein“ – die Pferdezeichnung auf der Rückseite, eine Vorstudie zu dem Gemälde „Streitende Pferde“ dagegen zeigt ihn so, wie man Marc kennt (der Preis ist mit 280 000 Mark angesetzt). Von August Macke werden nicht weniger als elf Arbeiten angeboten, darunter ein Stilleben von intensiver Farbigkeit (für 90 000 Mark) und eine recht ungewöhnliche mythologische Szene „Bacchus mit Esel“ sowie eine seiner späten abstrakten Zeichnungen. In den drei Bildern von Gabriele Münter aus ihrer Spätzeit ist immerhin noch ein Nachklang vom „Blauen Reiter“ zu spüren. Emil Nolde wird, wie eh und je bei Hauswedell & Nolte, gut und reichlich präsentiert. Bemerkenswert und ungewöhnlich eine Sizilienlandschaft von 1905, impressionistisch, in hellen flimmernden Farben – die „Mondnacht“ von 1914 gehört in die Reihe seiner großen Südseebilder (90 000 und 160 000 Mark). Unter den Zeichnungen sind Blätter von Kirchner und Otto Mueller hervorzuheben, von Feininger werden einige besonders schöne Ostsee-Aquarelle aus den Bauhausjahren angeboten. Neben der klassischen Moderne fällt die aktuelle Kunst quantitativ kaum ins Gewicht, doch sind hier immerhin zwei größere Werkgruppen von Beuys und Warhol zu erwähnen. (Versteigerung vom 4. bis zum 6. Juni, zwei Kataloge für 35 Mark).

Gottfried Sello

