Lohnprozeß gewonnen

Zum zweitenmal hat sich – nach der belgischen Stewardeß Gabrielle Defrenne – eine Frau vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg mit der Forderung nach gleicher Bezahlung für gleichwertige Arbeit von Mann und Frau durchgesetzt. Wie der Pressedienst frau in bonn vermeldet, erreichte die Engländerin Wendy Smith, daß ihr Arbeitgeber ihr genausoviel zahlen muß wie ihrem Vorgänger an demselben Arbeitsplatz. Wendy Smith bekam als Lagerleiterin in einem Pharmazie-Großhandel nur 50 Pfund pro Woche, während ihr Vorgänger bei gleicher Arbeit 10 Pfund mehr in der Lohntüte hatte. Das Urteil wird nach Ansicht von Arbeitsrechtlern künftig verhindern helfen, daß Arbeitgeber einen freigewordenen Arbeitsplatz an eine Frau vergeben, um Lohn einzusparen.

10 000 Dollar weniger

Eine weitere Erfolgsmeldung im Kampf gegen die Diskriminierung der Frau am Arbeitsplatz kommt aus Amerika. In einer Druckerei in Washington verdienten die weiblichen Angestellten in schöner Regelmäßigkeit und wie selbstverständlich genau 10 000 Dollar pro Jahr weniger als ihre männlichen Kollegen. Sie klagten gegen solche Benachteiligung. Nun muß ihr Arbeitgeber ihnen rund fünf Millionen Dollar Lohn nachzahlen.

In der Bundesrepublik hätten die Frauen mit Sicherheit verloren. Wir haben weder ein Antidiskriminierungsgesetz noch das Instrumentarium – wie etwa eine Kommission –, um so eklatante Verstöße, die natürlich auch bei uns noch an der Tagesordnung sind, gegen das Verfassungsgebot der Gleichbehandlung von Mann und Frau zu ahnden.

Böse Rauchzeichen

Neunundzwanzig Prozent aller an Krebs erkrankten Männer haben Lungenkrebs. Rund 27 000 Menschen jährlich sterben daran – viele von ihnen waren Raucher. Trotzdem steigt der Zigarettenkonsum in der Bundesrepublik. Wurden 1977 noch 116 Milliarden Zigaretten geraucht, so waren es 1979 sogar 122 Milliarden, sagt die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher. Ein Drittel aller Bundesbürger inhalieren täglich die Krebsgefahr, unter ihnen Kinder und Jugendliche. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) möchte den Status des Rauchens gern verändern. Galt es bisher als lässig und besonders sportlich, was die Werbung nur zu gern verkündet, so empfiehlt die WHO, das Nichtrauchen als das normale Selbstverständnis zu propagieren. Zigarren- und Pfeifenraucher leben nicht so gefährlich, da sie den Rauch nicht inhalieren. Ob allerdings der Rat des Herrn Professor Uwe Kornhuber (Ulm) befolgt werden sollte? Der schlug vor, die Empfehlung zu prüfen, ob Schulkinder, die man vom Zigarettenrauchen nicht abhalten könne, lieber auf Zigarillo oder Pfeife „umsteigen“ sollten...