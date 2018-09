Inhalt Seite 1 — Exote im Keller Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die herben Weine vom Kap der Guten Hoffnung finden immer mehr Abnehmer

Sein Gold und seine Diamanten sind seit langern in der ganzen Welt berühmt, sein Wein ist gerade dabei, sich einen Platz auf den Weltmärkten zu erobern. Südafrika, das politisch durch seine hartnäckige Apartheid-Politik immer wieder Schlagzeilen macht, hat unter und über der Erde viele Schätze zu bieten.

Wie Gold und Diamanten hat auch der Wein eine lange Tradition. So soll Napoleon auf seinem Sterbebett nach einem Glas „Constantia“, der Name steht für ein berühmtes, südafrikanisches Weingut, verlangt haben. Klopstock widmete dem Kapwein gar eine Ode, und Bismarck schließlich trank mit Vorliebe die vollen Muskatweine aus dem Burenland. Allerdings, der Geschmack wandelte sich. Die mit Alkohol versetzten, sherryähnlichen Weine waren nicht mehr gefragt. Zudem produzierten die Kapwinzer immer mehr plumpe Massenware, so daß die Weine, die im Umkreis von zweihundert. Kilometern um Kapstadt wachsen, für lange Zeit – wohl zu Recht – in Vergessenheit gerieten.

Erst um die Mitte dieses Jahrhunderts besannen sich die südafrikanischen Winzer auf den vergangenen Ruhm. Sie setzten wieder mehr auf Qualität. Deutsche Kellermeister hatten an diesem neuen Aufschwung entscheidenden Anteil. Mit modernen Techniken der Weinbereitung und speziellen Rebzüchtungen versuchten sie, den besonderen Anforderungen von Boden und Klima gerecht zu werden.

Zwar meint das Wetter es eigentlich ausgesprochen gut mit den südafrikanischen Trauben, denn das Kapklima ähnelt dem des Mittelmeeres mit warmen, trockenen Sommern und regenreichen, milden Wintern. Zur Zeit der Lese allerdings, im Februar oder März, herrschen Temperaturen um dreißig Grad. Schlagartig setzt deshalb die Gärung ein und läßt dem Most keine Chance für ein langsames, kontrolliertes Reifen, das entscheidend für Aroma und Feinheit des Weines ist.

Die Lösung des Problems fand ein deutscher Kellermeister: Der Most wird in großen Tanks mit speziellen Kältemaschinen abgekühlt, die Gärung so „gezügelt“. Die Hefe kann jetzt ihr Werk in aller Ruhe und Gründlichkeit tun.

Die Einführung dieser „Kältegärung“ hat dem südafrikanischen Wein neue Impulse gegeben. Zwar macht die Wärme den Winzern noch immer zu schaffen, speziell bei der Lagerung. Denn kühle Keller wie in Europas Weinbaugebieten sind, auch heute nicht durchweg vorhanden. Dennoch heimsen die Weine aus der Gegend um Kapstadt bei internationalen Prämierungen, wie der berühmten Pariser „Wein-Olympiade“ mehr und mehr Medaillen ein.