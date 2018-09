Von Joachim Nawrocki

Wer Unternehmer in Berlin nach ihren Sorgen fragt, bekommt immer die gleiche Antwort: Facharbeiter fehlen, Wohnungen, für Facharbeiter, sind kaum zu bekommen, Industriegelände ist knapp und teuer. Von den drei klassischen Produktionsfaktoren sind also zwei, Arbeit und Boden, äußerst knapp. Das behindert das wirtschaftliche Wachstum.

Der dritte Produktionsfaktor, Kapital, ist dagegen reichlich vorhanden: Wer in West-Berlin investieren will, bekommt günstige Darlehen, Investitionszulagen, Abschreibungsvergünstigungen. An fehlendem Geld ist in Berlin noch keine sinnvolle Investition gescheitert.

Wo die Engpässe für das Wirtschaftswachstum in Berlin liegen, das sehen die Investitionswerber bei der Wirtschaftsförderung Berlin GmbH ganz genau. Diese Gesellschaft, lange geplant und im Herbst 1978 gegründet, bemüht sich mit einem Jahresetat von 5,3 Millionen Mark und 28 Mitarbeitern seit November 1978 intensiv um die Ansiedlung neuer Firmen in Berlin.

Als die erhofften Erfolge sich nicht gleich einstellten, gab es manchen hämischen Kommentar in der Stadt. Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden wollte nicht so recht klappen. Es gab Eifersüchteleien und Kompetenzgerangel.

Inzwischen sind die Kritiker still – geworden. Die Ford-Werke bauen in Berlin für 130 Millionen Mark ein Kunststoffteilewerk und schaffen 700 neue Arbeitsplätze. Die Firma Tetra Pack errichtet für 70 Millionen Mark ein Werk, in dem 250 Arbeitskräfte beschäftigt werden sollen. Die Deutsche Telefongesellschaft sorgt für 200 neue Arbeitsplätze in Berlin.

Das sind nur die größten Brocken. Andere Akquisitionserfolge sind die Südwolle Gebr. Steger OHG mit 85 Arbeitsplätzen, die Bekleidungswerke Hommel & Klatt mit 70 Arbeitsplätzen, der Papierverarbeiter Rentsch mit 50 Arbeitsplätzen. In anderthalb Jahren konnten 41 Firmen für Investitionen in Berlin gewonnen werden; das gesamte Investitionsvolumen beträgt 290 Millionen Mark, und 1900 neue Arbeitsplätze entstehen.