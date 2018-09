ARD, Freitag, 30. Mai: Friedrich Nowottny, zum 750. Male Bericht aus Bonn.

Wie ein Klassenprimus sitzt er da, am Freitagabend um halb elf, wenn der Bericht aus Bonn beginnt, wie ein Musterschüler in der ersten Reihe, mit der Gelehrtenbrille, Latein eins, Turnen vier minus, mit dem akkurat gekämmten hohen Scheitel, dem adretten Anzug und den verschränkten Händen unterhalb des Manuskripts. Ein Kugelschreiber zwischen Zeige- und Mittelfinger der Rechten deutet an, daß in der kommenden halben Stunde nicht nur so dahingeredet wird, sondern zu Protokoll gegeben und fixiert werden wird; ein ausgestrecktes Fingerlein, blitzartig zuschauerwärts schnellend, verlangt Aufmerksamkeit: Die zierliche Geste unterstreicht Kernsätze und Pointen in Quintessenz-Form; das Lächeln um den Mund markiert, stirn wärts verlängert, den Übergang vom Schmunzeln und Blinzeln zum respektheischenden Blitzen der Augen. Der Blick macht sichtbar, daß der Klassenerste mehr zu bieten hat als die Jungshaftigkeit eines Begabten, der es sich leisten kann, den Schalk herauszukehren: Friedrich Nowottny ist nicht humorig, sondern voll Witz und Ironie ... Ironie in jenem besonderen Sinn, den Franz Kafka meinte, als er vom „nutzbringenden Verliebtsein ins Gegensätzliche“ sprach.

Nutzbringendes Verliebtsein ins Gegensätzliche, jawohl: hier bringt’s einer fertig, Parteigrenzen mit Nonchalance ignorierend, dem präzise und stimmig Artikulierten hüben so gut wie drüben Beifall zu klatschen, das Phrasenhaft-Hohle und ideologisch Vorgegebene aber mit knapper Formulierung, salopp und griffig zugleich, ad absurdum zu führen: Wenn ein Politiker, nach vernichtender Wahlniederlage, die Augen auf die Kamera richtet, um den Wählern und Wählerinnen den Dank abzustatten, fragt Friedrich Nowottny: „Meinen Sie wirklich, daß dies jetzt der richtige Augenblick ist?“

Unangemessenheit zu entlarven, Diskrepanzen zwischen Ideologie und Realität sichtbar zu machen, Worte an Taten zu messen: Das ist Nowottnys Metier. Immer höflich, immer urban und korrekt stellt er zur Schau und gibt preis, was, konfrontiert mit seinem kleinen und wohlartikulierten Wort, für zu leicht befunden werden will. Leider für zu leicht: Nowottny, immer eher auf Seiten der Besiegten als der Erfolgreichen, kostet Triumphe nicht aus – sie schmerzen ihn. Wenn er den Unsinnsatz eines Passanten „In ein paar Jahren haben wir Deutschen nichts mehr zu sagen, da machen alles die Türken“ durch den ins Leise gekehrten Sarkasmus kommentiert: „Er meint es wohl ernst, der Mann“, dann zeigt die Art und Weise, wie er den Satz ausspricht: Es gibt Thesen, die zu zitieren in freundlicheren Zeiten die Scham verböte.

Humanität, gepaart mit List; Witz am Rande der Selbstironie; das treffende Wort, das sich schalkhaft-harmlos zu tarnen versteht; Noblesse als Stilprinzip: tauglich zur Entlarvung von Phrasen und wolkiger Rede – gepriesen sei Friedrich Nowottny mit seinem Verliebtsein ins Gegensätzliche und der Ironie, die nicht auf Vernichtung und Trennung, sondern, wie es ihr Wesen ist, auf Verbindung, Versöhnung und Universalität hin angelegt ist.

Glück wünscht man dem Bericht aus Bonn zur 750. Sendung. Glückwunsch an seinen Moderator, der allwöchentlich zeigt, was in einem Primus alles steckt, der wirklich einer ist: Friedrich der Erste.

Momos