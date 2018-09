Von Heinz Michaels

Wenn Klaus Busch, Pressesprecher der Deutschen Lufthansa, die Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren läßt, kann er sich des Eindrucks nicht erwehren, ein Erlebnis der Dritten Art gehabt zu haben: Er hat mit einem Phantom ein Telephongespräch geführt, mit dem nun gegen die Lufthansa agitiert wird.

Dabei hatte es als ganz alltägliche Routine begonnen. Ein Anrufer begehrte bei der Pressestelle Auskunft darüber, was denn die Lufthansa zu der Kritik der Kleinaktionäre, vertreten durch die Gesellschaft für Wertpapierinteressen e. V. (GfW), am Vorstand und am Großaktionär Bundesregierung sage. Kritisiert wird vor allem das „aktionärsfeindliche“ Verhalten des Bundes, der zu niedrige Kurs der Lufthansa-Aktie (letzte Notierung 78,50 Mark für die 50-Mark-Aktie) und die niedrigen Dividenden.

Nun hat die Lufthansa, in der Tat ihre Aktionäre nicht verwöhnt. Mit Billigung des Bundes als Hauptaktionär (74,31 Prozent) zahlte sie in den letzten fünf Jahren nur zwischen vier und sieben Prozent Dividende, während andere Aktiengesellschaften mindestens das Doppelte zahlten. Statt dessen nutzte das Unternehmen jede Möglichkeit, Einnahmen durch Sonderabschreibungen dem Fiskus zu entziehen, und es steckte jede Mark in die Erneuerung der Flugzeug-Flotte. Ergebnis: Die Lufthansa besitzt heute die sparsamste Flotte und kann auch für das vergangene Jahr einen Gewinn ausweisen, in dem zahlreiche Fluggesellschaften wegen der ständig steigenden Treibstoffpreise in die roten Zahlen trieben.

Der Anrufer bei der Pressestelle nannte sich Meister und erklärte, für die Zeitschrift Video in Stuttgart tätig zu sein. Klaus Busch gab Auskunft und meinte, die Forderungen der privaten Aktionäre (17,84 Prozent des Aktienkapitals) seien „verständlich“ und „durchaus nachvollziehbar“.

Kurze Zeit später hielt Pressesprecher Busch dann ein Protokoll des Telephongesprächs der Hand, das von einem Herrn D. Weiß aus Wuppertal, der auch „die Echtheit dieses Dokuments an Eidesstatt“ versichert, an zahlreiche Redaktionen verschickt worden war.

Nun ist Weiß im Kölner Lufthansa-Hochhaus kein Unbekannter. Seit Monaten agiert er für die GfW und deren Forderungen gegenüber Lufthansa und Bundesregierung. Das Protokoll soll jetzt beweisen, innerhalb der Lufthansa sei man ebenfalls der Meinung, daß „diese Forderungen auch berechtigt“ seien.