Im Oktober 1976 gab eine Frau einen wertvollen Batik-Wandbehang zur Reinigung. Als sie ihn zurückbekam, waren die Farben matter geworden und teilweise ineinander gelaufen. Was ehemals als Kunstwerk gelten mochte, war nun nichts als ein Fetzen Stoff. Natürlich war die Eigentümerin wütend und verlangte vom Reinigungsunternehmen Schadensersatz: 5000 Mark.

Die Reinigungsfirma weigerte sich, mehr als, 180 Mark zu zahlen. Sie wies darauf hin, daß nach ihren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die in Jeder Filiale ausgehängt seien, bei Schäden nur der Zeitwert des gereinigten Gegenstandes und jedenfalls nicht mehr als der fünf zehnfache Reinigungspreis erstattet werde. Der Wandbehang sei als „Übergardine“ deklariert gewesen und der Reinigungspreis habe 12 Mark betragen. Folglich seien 180 Mark das Maximum dessen, was die Frau verlangen könne.

Die Frau zog vor Gericht wie mancher vor ihr, dem in der Reinigung ein Maßanzug, ein Couture-Kleid oder ein Teppich abhanden gekommen oder beschädigt worden war. Das Berliner Kammergericht entschied zugunsten, des Reinigungsunternehmens. Begründung: Die Haftungsbeschränkung auf den fünfzehnfachen Reinigungspreis reiche im Normalfall aus, um mögliche Schäden voll zu decken. Ein Reinigungsunternehmen sei nicht verpflichtet, jeden Schaden in unbeschränkter Höhe in seine Preise einzukalkulieren.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem kürzlich ergangenen Urteil diese Rechtsprechung ein wenig eingeschränkt. Zwar halten die Bundesrichter die Haftungsbeschränkung auf den 15fachen Reinigungspreis im Normalfall ebenfalls für wirksam. Bei besonders wertvollen Stücken gilt das aber nur, wenn das Reinigungsunternehmen seinen Kunden für solche Fälle eine Versicherung empfiehlt, deren Vermittlung übernimmt und auf die Möglichkeit der Zusatzversicherung deutlich hinweist (VII ZR 166/79).

In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte ein Raumgestalter einen besonders wertvollen Perserteppich reinigen lassen, der nach der Reinigungsprozedur wertlos war. Der BGH verurteilte das Reinigungsunternehmen nur deshalb nicht zum Schadensersatz, weil die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen Versicherungshinweis enthielten und der Raumgestalter als langjähriger Kunde des Unternehmens deren „Kleingedrucktes“ gegen sich gelten lassen mußte. Der Frau mit dem Batik-Wandbehang hätte der BGH möglicherweise recht gegeben.

Beide Urteile sind für Fälle ergangen, die sich noch vor dem neuen „Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ ereignet hatten. Dieses Gesetz, das seit dem 1. April 1977 in Kraft ist, will „unangemessene Benachteiligungen“ von Kunden durch das Kleingedruckte verhindern. Die teilweise recht unklaren Gesetzesformulierungen haben in letzter- – Zeit viele juristisch versierte Kommentatoren auf den Plan gerufen, die für den konkreten Einzelfall zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Man darf wohl vermuten, daß der BGH sein jüngstes Urteil nicht ganz ohne Seitenblick auf das jetzt geltende Recht gefällt hat. Für den privaten Verbraucher kann man festhalten: