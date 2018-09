Eigentlich sollten wir von Sondergesetzen die Nase voll haben. Aber die SPD schickte sich an, noch vor den Bundestagswahlen ein neues Sondergesetz durchzupauken: eine „Lex Mannesmann“, mit der verhindert werden sollte, daß Unternehmen, die bisher der Montan-Mitbestimmung unterliegen, aus dieser herausfallen.

Der Vorgang: Der Mannesmann-Konzern sollte so umorganisiert werden, daß betriebswirtschaftlich 50 Millionen Mark im Jahr eingespart werden. Die Folge wäre allerdings, daß für die Konzernspitze nicht mehr die Montan-Mitbestimmung, sondern die allgemeine Mitbestimmung von 1976 gelten würde. Die IG Metall will denn auch „alles tun, um einen Einbruch in die Montan-Mitbestimmung zu verhindern“ (ZEIT Nr. 25: „Loderer kämpft um sein Faustpfand“).

Es ist das gute Recht der Gewerkschaft, darum zu kämpfen, denn die Montan-Mitbestimmung sichert ihr größeren Einfluß als das neue Mitbestimmungsgesetz. Wenn ihr aber die SPD mit einem Sondergesetz Schützenhilfe leisten will, so desavouiert sie damit das von ihr inspirierte Mitbestimmungsgesetz von 1976.

Änderungsgesetze zur Montan-Mitbestimmung, um „Einbrüche“ zu verhindern, waren sinnvoll, solange es noch keine allgemeine Mitbestimmung gab. Aber was soll es für einen Sinn haben, jetzt noch alte Strukturen der Mitbestimmung auf Biegen und Brechen zu erhalten? Die Wirtschaft ist ein dynamischer Prozeß. Und wenn Unternehmen, die früher ihr Heil nur in Eisen und Stahl sahen, sich heute hauptsächlich auf ganz anderen Gebieten tummeln, dann müssen auch für sie die dort geltenden Regeln gelten.

Wem die Mitbestimmungsrechte im Gesetz von 1976 zu schwach sind, der muß versuchen, die Bundestagsmehrheit davon zu überzeugen, daß sie in allen Unternehmen verstärkt werden müssen. Auch hier gilt das Gesetz der Dynamik, das es notwendig machen wird, in einigen Jahren die Erfahrungen mit der Mitbestimmung kritisch zu überprüfen. Mit konservierenden Ausnahmegesetzen ist diesem Prozeß jedoch nicht gedient.

Für Eugen Loderer ist das anders. Für ihn ist die Montan-Mitbestimmung nicht nur eine willkommene Möglichkeit, Arbeitsdirektoren zu ernennen und über die Betriebsräte die Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu beeinflussen, für ihn ist sie ein „Faustpfand für die Neuordnung der Wirtschaft“. Gilt dies auch für die SPD? hm