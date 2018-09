Inhalt Seite 1 — MANAGER UND MÄRKTE Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Der Hi-Fi-Markt ist ein Modemarkt geworden“, klagte jetzt Jack Schmuckli, Deutschland-Chef des japanischen Sony-Konzerns. Der Schweizer Schmuckli (Spitzname: Samurai aus dem Emmental): „Es ist schlimm, die Winterkollektion muß im Gros bereits im Frühjahr verkauft sein, dann reduziert man im Sommer die Preise nochmal um 50 Prozent, um den Rest loszuschlagen.“

Weil „zu viele Modelle mit zu kürzer Lebensdauer“ und „zu viele Firmen, die nichts davon verstehen“ im Markt seien und die Rendite kaputt machen, hält Schmuckli eine Konzentration auf weniger Unternehmen mit längerlebigen Gerätetypen für unausweichlich: „Wir müssen einen neuen Weg finden, doch welcher das sein wird, wissen wir selbst noch nicht.“

Die deutsche Tochter des Nippon-Konzerns, der im Winterhalbjahr seinen Umsatz um 48,2 Prozent auf gut zwei Milliarden Dollar und seinen Gewinn vor Steuern um fast einhundert Prozent aufstockte, will künftig jedenfalls stärker ins Industriegeschäft einsteigen. Heute werden bereits Diktiergeräte und Profi-Video geliefert, neue Produkte wie elektronische Schreibmaschinen sollen bald folgen. Folgerichtige Schmuckli-Prognose: Hi-Fi, das heute noch jede dritte Umsatzmark hereinbringt, wird bis 1985 nur noch ein knappes Viertel des deutschen Sony-Geschäfts ausmachen.

*

Fast hätte man es sich denken können: Die Männer vom Werkschutz gehören nicht zu den regelmäßigen Lesern von Manager und Märkte. Andernfalls wären sie gewiß in groben Zügen mit der Physiognomie von Hans L. Merkle, Chef der Robert Bosch GmbH, vertraut. So aber bestand leider ein dienstbeflissener Werkschützer auf der Hauptversammlung der BASF in Ludwigshafen darauf, daß der ihm unbekannte BASF-Aufsichtsrat Merkle sich der vorgeschriebenen Personenkontrolle unterzöge – wie alle anderen Aufsichtsräte auch. Schließlich sind die Kontrollen vor allem zum Schutz der Großkopfeten auf der Hauptversammlung eingerichtet worden. Hans Merkle wollte das nicht recht einsehen. Er fuhr eingeschnappt nach Hause, sein Platz auf der Aufsichtsratsbank blieb leer. Um den Bekanntheitsgrad von Hans Merkle zu steigern und ihm zum Tröste, erlauben wir uns, sein Bild zu veröffentlichen.

Jetzt hat es auch den Musterknaben der deutschen Textilindustrie, die Girmes-Werke AG in Grefrath bei Krefeld, erwischt. Für 1979 müssen sich die Aktionäre des Unternehmens mit einer Dividende von „nur“ 16 Prozent begnügen, weil der Vorstand endlich einmal nicht den richtigen Riecher hatte und den Hunger der Verbraucher auf Cord-Erzeugnisse überschätzte. So blieb das Unternehmen auf einem Teil seiner Bestände sitzen und sah sich überdies einer größeren Abnahmeverpflichtung für Rohcord gegenüber.