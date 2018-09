Eva Rühmkorf: Wir von der Leitstelle Gleichstellung der Frau in Hamburg halten ein Antidiskriminierungsgesetz für notwendig, weil wir die Benachteiligung von Frauen in unserer Praxis fast täglich erleben.

Ein Beispiel: Eine Frau wandte sich an uns, die in einer großen Firma mit internationalen Verbindungen zur kaufmännischen Angestellten ausgebildet wurde, und zwar gemeinsam mit drei weiteren Frauen und drei Männern. Als die Ausbildung abgeschlossen war, wurden zwei der Männer als kaufmännische Angestellte von der Firma übernommen, den vier Frauen aber wurden Stellen als Stenokontoristinnen angeboten.

Zweites Beispiel: Verschiedene Frauen meldeten uns, daß sie auf ihre Bewerbung um einen Ausbildungsplatz – einmal ging es um den Bereich Außenhandelskaufmann – die Antwort bekommen haben, das Unternehmen stelle in diesem Bereich nur männliche Auszubildende ein.

Drittes Beispiel: Ein großer Zoo, bei dem eine Frau sich als Tierpflegerin beworben hatte. Die Antwort: Frauen seien nicht geeignet als Tierpflegerin.

Wir können in diesen Fällen aber nicht konkret einschreiten, sondern nur an die Firmen appellieren und auf Artikel 3 des Grundgesetzes verweisen. Der Erfolg ist ungewiß, die Hoffnung klein, daß sich das Bewußtsein in absehbarer Zeit grundlegend ändert. Das jetzt verabschiedete Gesetz ist so verwässert, daß es kaum etwas verändern wird. Das Grundgesetz allein genügt nicht. Das haben uns die vergangenen dreißig Jahre „Gleichberechtigung“ gezeigt.

Eva Marie von Münch: Kein vernünftiger Mensch wird bestreiten, daß es Diskriminierungen gerade im Arbeitsbereich und oft in massiver Form gibt. Zu sagen, das Grundgesetz reicht nicht, halte ich dennoch für vorschnell; denn es ist ja bis jetzt noch nicht genug versucht worden, es auszuschöpfen und durchzusetzen.

Rühmkorf: Die Frauen der Firma Heinze in Gelsenkirchen zum Beispiel, die jetzt auf Lohngleichheit geklagt haben, konnten in der zweiten Instanz mit dem Artikel 3 nicht weiterkommen. Das Gericht hat dem Arbeitgeber zugebilligt, männliche Arbeitskräfte besser zu bezahlen als Frauen, wenn er am Arbeitsmarkt nur Männer bekommen kann.