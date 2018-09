Inhalt Seite 1 — Der Blick unter die Haut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Petra Kipphoff

Ende 1926, als er 32 Jahre alt war, schrieb Christian Schad für einen Ausstellungskatalog der Galerie Wührtle in Wien einen kurzen autobiographischen Aufsatz. "Das ich gut male", liest man dort, "ist (das zu behaupten muß man erst nicht bescheiden sein) über jeden Zweifel erhaben. Es fragt sich nur, ob ich auch ein guter Maler bin." Um darüber zu entscheiden, forderte Schad die Besucher der Ausstellung auf, das Porträt der Vera Wassilko, das seiner Frau und das der "Triglion" (unter diesem Künstlernamen trat eine exzentrische Reichsgräfin namens Triangi-Taglioni gelegentlich in Wien auf) zu betrachten. "Diese drei Bilder sind am besten gemalt", fährt Schad fort. "Und ich persönlich bin davon überzeugt, daß sie beweisen." Sie haben bewiesen und sie beweisen immer noch.

In der Kunsthalle Berlin, in der Christian Schad, der im August 86 Jahre alt wird, jetzt die Eröffnung der ersten Retrospektive seines Werkes erleben durfte, fehlen alle drei Bilder. Daß keines in der Ausstellung vorhanden ist, hängt vielleicht auch mit dem Veranstaltungsort zusammen. Denn nicht in einem der vielen ausstellungsfreudigen Museen oder renommierten Kunstvereinen findet diese Retrospektive statt, sondern in der Staatlichen Kunsthalle Berlin, einem Ausstellungsinstitut, das immer durch interessante Vorhaben, oft durch mißglückte und manchmal durch gute Veranstaltungen von sich reden machte.

Dieter Ruckhaberle, der Direktor der Kunsthalle, kann es sich jetzt zu Recht zur Ehre anrechnen, mit Christian Schad einen wichtigen deutschen Maler des 20. Jahrhunderts zum erstenmal umfassend ausgestellt zu haben. Und wenn diese Ausstellung (die in Museumskabinette gehört hätte und nicht in den endlosen Flachraum der zwischen die Stockwerke eines Geschäftshauses gequetschten Kunsthalle) und der Katalog (hier wäre endlich die Gelegenheit gewesen, Schad in einem umfassenden Aufsatz und Werkverzeichnis einem größeren Publikum zu vermitteln) dem Anlaß nicht ganz gerecht werden, dann ist das nicht erstaunlich. Schließlich ist die Kunsthalle nicht die Nationalgalerie, womit nicht nur der Unterschied der räumlichen Situation, sondern auch der finanziellen und wissenschaftlichen Ausstattung gemeint ist. Daß übrigens in der Nationalgalerie in der gerade eröffneten Jubiläumsausstellung "Bilder vom Menschen" kein Werk von Christian Schad hängt, paßt ebenso in die Geschichte des Umgangs, der hierzulande nicht mit diesem Künstler gepflogen wird, wie die Tatsache, daß die Ausstellung nicht in andere Städte geht.

Als Christian Schad, der junge Herr aus einem wohlhabenden und harmonischen Elternhaus, der 1915 mit einem Trick dem Militärdienst entschlüpft war und seine Lehrjahre als Dandy bei Dada in Zürich und Genf zugebracht hatte, den nüchtern selbstbewußten Aufsatz über sich selber schrieb, hatte er bereits einige Exerzitien im Stil der Avantgarde hinter sich. Er hatte zunächst kubistische und futuristische’ Anregungen aufgegriffen, er hatte dann Holzschnitte gemacht und Bilder gemalt in der expressionistischen Art von Meidner und Kokoschka, er. hatte kleinformatige Holz- und Materialreliefs gemacht wie Arp. Er hatte 1918 (also vier Jahre bevor Man Ray seine "Rayographien" machte) jene Art der Zufallsphotographie extensiv ausprobiert, bei der verschiedene Gegenstände auf unbelichtetem Papier ihre nur halb kalkulierbaren Spuren hinterlassen und die er Schadographien nannte. Und er hatte in Italien, wo er zwischen 1920 und 1925 lebte, gesehen und gelernt, was er eigentlich machen, was er als Künstler erreichen wollte: nicht nur das "Leben in all seinen hundert und tausend Spiegelungen" in seine Arbeit einzubringen, sondern auch von jenen Stilen zu profitieren, "die diese Spiegelungen widerspiegelten". "Und so gelang es mir", fährt Schad in dem schon zitierten biographischen Aufsatz fort, "auf dem Umweg über beiden Leben und Stile, mir das Recht zu erobern, wieder so zu malen, wie alle malten, die noch heute als Meister gelten. O, es ist einfach über Raffael die Schulter zu zucken. Denn es ist so schwer, gut malen zu können. Und gut malen kann nur, wer ein guter Maler ist. Gut malen wird nie, wer bloß gut malen kann."

Christian Schad eroberte sich das Recht, wieder so zu malen, wie wohl nicht alle, aber wie viele malten, die noch, heute als Meister gelten. Und das heißt nicht, wie es der im "Meistersinger"-Ton gehaltene Ehrentitel zu suggerieren scheint, daß er Fingerfertigkeiten eingeübt hatte, um alte, Vorbilder einfach im Zusammenhang neuer kulinarischer Absichten zu benutzen. Das eben hätte nur jene gute Malerei ergeben, von der er, nach Dada-Manier mit den Worten jonglierend und dennoch. zutreffend feststellt, daß sie noch keinen guten Maler ausmacht. Das wäre mehr oder minder gutes, möglicherweise virtuoses, also verselbständigtes Handwerk. In den Bildern von Schad aber, geschult am Vorbild der hohen italienischen und frühen deutschen Renaissance, ist das Handwerk fast ausgelöscht, ist die Materialität der Farbe aufgegangen im dargestellten Sujet. Damit steht Schad in einer sehr deutschen Tradition: Handwerk und Inhalt werden, identisch (nicht, wie in der französischen Kunst, Form und Inhalt).

Schads Thema ist der Mensch, die neuzeitliche Abart Großstadtmensch. Er suchte seine Modelle unter seinen Freunden und Freundinnen und in der Gesellschaft, die er in Wien (dort lebte er von 1925 bis 1927) und dann in Berlin (hier war er von 1928 bis 1942) vorfand. Er malte den rasenden Reporter Egon Erwin Kisch und den Komponisten und Erfinder des Zwölftonsystems Hauer, er malte Gestalten am Rande der Gesellschaft wie den Diplomaten Graf St. Genois d’Anneaucourt in Wien oder den wegen seines deformierten Brustkorbs "Flügelmensch" genannten Agosta vom Rummelplatz in Berlin. Er malte schöne junge Frauen wie Lotte und Sonja und Maika, seine Freundin; er malte sich selbst: ein gutaussehender und gut gebauter Herr, der im grünen Gazehemd am Rand eines leicht zerwühlten Bettes sitzt, hinter ihm ein weiblicher Akt, die Frau mit dem schönen Körper und markanten Profil trägt eine Narbe im Gesicht und ein Schleifchen am Handgelenk.