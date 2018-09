Inhalt Seite 1 — Die Schirmherren von Brüssel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Hagen Bremer

Die Hiobsbotschaft kam per Telex aus Tokio. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres, so tickerte es aus dem Fernschreiber, schnellte der Überschuß Japans im Warenverkehr mit der Europäischen Gemeinschaft auf 2,9 Milliarden Dollar empor. Allein im Mai kletterten die EG-Einfuhren aus Fernost, wie die vom Verbindungsbüro der Gemeinschaft in Tokio an die Zentrale in Brüssel übermittelten neüesten japanischen Zahlen ergaben, auf 1,3 Milliarden Dollar – eine Steigerung um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Dagegen stagnierten die Lieferungen aus Europa nach Japan bei 700 Millionen Dollar. Auf zwölf Monate hochgerechnet läßt das, so stellten die Brüsseler Außenhandelsexperten mit Bestürzung fest, für 1980 ein schwindelerregendes Ungleichgewicht in der Handelsbilanz von neun Milliarden Dollar zugunsten Japans erwarten– fast doppelt soviel wie im abgelaufenen Jahr.

Daß solche Zahlen Basis sind für eine „positive, liberale Neuorientierung“ in den handelspolitischen Beziehungen Europas zu Japan, ist nur schwer vorstellbar. Dennoch hält die EG-Kommission gerade wegen des wachsenden japanischen Konkurrenzdrucks die Zeit für gekommen, das Verhältnis zu Japan auf eine neue Grundlage zu stellen, „die der politischen und strategischen Bedeutung Japans in der Welt Rechnung trägt“, meint Sir Roy Denman, Generaldirektor für Außenbeziehungen bei der EG-Kommission.

Was sich hinter so allgemein gehaltenen Formulierungen verbirgt, ist nichts anderes als die Mahnung an die Adresse der Mehrzahl der EG-Regierungen, die Exportschlachten der Zukunft nicht mehr mit den Waffen von gestern – Schutzklauseln, Einfuhrbremsen und Selbstbeschränkungsabkommen – auszufechten. Die Industrie wird aufgefordert, die Angst vor der Konkurrenz durch Mut zur Kooperation zu überwinden.

Japan, „das erst spät in die Nachkriegsgemeinschaft der Industriestaaten eingetreten ist“ (Denman), gilt der europäischen Konkurrenz nach wie vor als Störenfried des Welthandels. Entsprechend ist auch das handelspolitische Instrumentarium beschaffen, mit dem die EG sich der immer wiederkehrenden Importwellen aus Fernost zu erwehren versucht: ein „Relikt der fünfziger Jahre“, wie die EG-Kommission den Mitgliedstaaten abschätzig vorhält.

Während nämlich die EG-Länder gegenüber Drittstaaten im allgemeinen eine gemeinsame Handelspolitik betreiben, gelten für Importe aus Japan alte, bilateral verhängte Restriktionen bis heute. Auf insgesamt 55 Zollpositionen erstrecken sich die Einfuhrbeschränkungen, die die EG-Mitglieder ausschließlich – und damit diskriminierend – gegenüber Japan anwenden. Höchstmengen gelten für die japanische Einfuhr von Honig nach Frankreich, von Regenschirmen nach Italien und von Isolatoren in die Bundesrepublik ebenso wie für den Absatz japanischer Reifen in Irland oder der Einfuhr von Messern in die Benelux-Länder und Dänemark. Die Italiener sind die strengsten: Für 32 Produkte, wobei vor allem die Restriktionen bei Fernsehgeräten und -röhren sowie bei Autos und Motorrädern ins Gewicht fallen, gelten Sonderregelungen gegenüber Japan, Frankreich liegt mit 28 Restriktionen auf Platz zwei. Bei der Einfuhr in die Benelux-Länder gelten neun Beschränkungen, die Bundesrepublik bringt es auf sechs, Irland und Dänemark auf je zwei. Zu diesen Restriktionen kommen noch national gültige Schutzklauseln sowie inoffizielle Selbstbeschränkungsabkommen, die von Unternehmen geschlossen werden – insgesamt, wie die EG-Kommission urteilt, ein handelspolitischer „Flickenteppich“, der die Position der Gemeinschaft gegenüber Japan politisch schwächt und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie auf lange Sicht beeinträchtigt.

Ein Beispiel dafür sind die Schutzmaßnahmen auf dem Automobilmarkt. Italien begrenzt den Import japanischer Autos auf zweitausend Stück pro Jahr, die britische Industrie hat in einem Abkommen mit japanischen Herstellern einen Marktanteil von zehn Prozent zugestanden. Absprachen mit der französischen Industrie erlauben den japanischen Exporteuren einen Anteil von drei Prozent am französischen Markt. Dennoch fühlt sich die europäische Automobilindustrie jetzt durch die japanische Konkurrenz in die Ecke gedrängt, wie sie in der vergangenen Woche in einem Alarmruf an die EG-Kommission eingestand. Die Folgen der Schutzmaßnahmen waren zunächst interne Spannungen im Gemeinsamen Markt, denn die japanischen Automobilexporteure drängen nun verstärkt, auf „den einzigen noch freien Markt von Bedeutung – auf den deutschen Markt“, wie Achim Diekmann, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie, im Gleichklang mit deutschen Automanagern klagt. An der kritischen Situation der Branche in einzelnen Ländern ändern die Restriktionen aber auch nichts, da kein Konzept zur industriellen Sanierung erarbeitet wurde.