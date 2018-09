Informativ

„Große Pianisten der russischen Schule“. Spätestens als Emil Gilels bei einem Gastspiel im Westen den seine Kunst Bewundernden berichtete, da gebe es hinter den Wäldern Rußlands einen noch weit besseren Pianisten, und als dieser, Svjatoslav Richter, selbst hierzulande zu hören war, wurde auch der Mann bei uns bekannt und berühmt, der diese beiden Künstler geformt hatte: Heinrich Neuhaus, russischer Sohn eines deutschen Pianisten und einer Enkelin Szymanowskis. Wie Richter in Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ verfährt Neuhaus mit der Klassik: Beethoven mit leicht romantisierendem Einschlag, Mozart mit nuancierter, aber nicht in Rubatos verfallender Dynamik. Die Aufnahmen seiner beiden Platten stammen aus den Jahren 1948–1950 und wollen, dementsprechend mit der notwendigen Einfühlung gehört werden. Das gilt in einem noch weit höheren Maße für die beiden Platten mit Konstantin Nikölajewitsch Igumnow (1873–1948, zu hören mit Tschaikowskijs „Jahreszeiten“, Beethoven, Schubert, Chopin, Scriabin und Rachmaninow, eingespielt 1935 bis 1947) wie die beiden mit Alexander Goldenweiser (1875–1961, 55 Jahre lang Professor am Moskauer Konservatorium, Chopin, Scriabin, Beethoven, Schubert, Schumann, aus den Jahren 1946–1957), beides Klavier-Lyriker der exzellenten alten Schule, Igumnow zudem noch recht eigensinnig. Klavierkunst, die wir heute nicht mehr im Konzertsaal zu hören bekommen, die aber unseren heutigen Stil erst möglich machte. (Melodia Eurodisc 300 620-450, 6 LP)

Heinz Josef Herbort

Enttäuschend

Holling Stones: „Emotional Rescue“. Daß die älteste noch intakte Rock-Band auf dieser ihrer neuesten LP als Instrumental-Ensemble möglicherweise besser spielt denn je, bezweifelt kaum jemand, der ihre Entwicklung über die letzten zwanzig Jahre hinweg verfolgt hat. Trotzdem legt ein Vergleich mit früheren Meisterwerken die Schwächen sehr schnell bloß: Mick Jagger schlüpft nicht mehr so sehr in mittlerweile bekannte Rollen, als daß er posiert, und dabei überzieht er immer wieder auf recht affektierte Weise. Darum funktioniert beispielsweise der Titelsong, der als Parodie auf Disco-Kastraten-Pop gedacht war, nicht wirklich Die sexuellen „Obszönitäten“ von „Where The Boys Go“ verschrecken niemanden mehr, Und eine Sozialschnulze, „The Indian Girl“, wird auch durch das hervorragende Folklore-Arrangement von Jack Nitzsche nicht vor der Banalität errettet. Gleich fünf der zehn Songs sind mehr oder weniger Doubletten von Kompositionen, die Jagger und Richard für ihr bestes Album der siebziger Jahre schrieben. (Rolling Stones Records 1CO64-63 774)

Franz Schöler