Heising: Ich habe im April dieses Jahres in einer geschlossenen Veranstaltung des Verbandes der Führungskräfte der Bezirksgruppe Westfalen, deren Vorsitzender ich bin, unter anderem zum Thema der Abgrenzung der leitenden Angestellten Stellung genommen und scharfe Kritik an der Verhaltensweise der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie in dieser Frage geäußert.