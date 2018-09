So schmucklos es aufgemacht ist, so reich an Schmuckstücken ist es, das Buch „Baudenkmäler im Kurhessischen Bergland“. Ein überaus nützlicher Leitfaden für den, der denkmalgeschützte Kirchen, Schlösser oder Ensemble, der die versteckten Schönheiten deutscher Provinzstädtchen sucht, wie zum Beispiel die mittelalterliche Neustadt und den St.-Petri-Dom der 1250 Jahre alten Kaiserstadt Fritzlar. Die Broschüre gibt es kostenlos vom Fremdenverkehrsverband, Parkstr. 6, 3588 Homberg.