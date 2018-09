ARD, Freitag, 29. August, 17.05 Uhr: „Sie verlassen den amerikanischen Sektor – New Wave Rock aus Berlin“, von Sonja Schwarz-Arendt und Alfred Behrens.

Deine blauen Augen machen mich so sentimental; wenn ich dich so anschau’, ist mir alles andre egal“: Zeilen aus einem Liebeslied, in dem es weiter heißt: „Für den halben Luxus leg’ ich mich nicht krumm, nur der Scheich ist wirklich reich.“ Wo nichts mehr richtig lohnt, tun’s eben nur noch „deine schönen blauen Augen“.

Erschienen ist diese Platte sozusagen privat, auf einer selbstfinanzierten Single. „Independent label“ heißt das in England, und seit einiger Zeit weiß man nun auch in Berlin, was das ist. Die Gruppe nennt sich „Neonbabies“, die Sängerin Anette Humpe oder auch Anita Spinetti. Je nachdem, denn außer daß sie singt und Keyboards spielt, textet und komponiert, tut sie das auch doppelt. Die zweite Gruppe, mit der die ehemalige Musikstudentin auftritt: „Ideal“. Da singt sie auch Liebeslieder, ein eher traurig-realistisches zum Beispiel („Du machtst mich noch ganz irre“), aber auch ein froh-programmatisches „Ich fühl’ mich wohl, ich steh’ auf Berlin“.

Programmatisch: denn „Neonbabies“ und „Ideal“, aber auch „PVC“, „Z“, „Insisters“, „Mania D“, „White Russia“ (um nur einige zu nennen): Sie alle gehören nach Berlin, „steh’n“ auf der (halben) Stadt, in der sich, nachdem David Bowie und Iggy Pop die alte Reichshauptstadt als musikalisches Terrain entdeckt hatten, eine neue, höchst eigenständige Musikszene entwickelte. Hard Rock, Punk, New Wave? Vielleicht besser: No Wave oder – wenn es schon ein Etikett sein soll – „Wall City Rock“, wie das gleichnamige Stück der Gruppe „PVC“, einer der ersten neuen Berliner Bands.

Die neuen Texte gehören auch in die Mauer-Stadt: Etwa wenn die Frauen-Band „Insisters“ in einem ihrer besten und kreischendsten Stücke die Disco-Nächte im „Super Fly“ und im „Dschungel“ feiert, oder wenn die Gruppe „Tempo“ singt, die angefangen hat als Schülerband, inzwischen aber fest zur Subkultur-Musik-Szene gehört: „Sie verlassen den amerikanischen Sektor“ – auf Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch. Vier Mächte, vier Sprachen, auch in der Rock-Musik.

Einen „Rock-Beauftragten“, den einzigen in der Bundesrepublik, gibt es inzwischen beim Berliner Senat – zwar mit geringen Mitteln, aber immerhin. Wären die drei Tage Berliner Rock-Zirkus im „Tempodrom“ mit Verlusten zu Ende gegangen, dann hätte der Rock-Beauftragte das Konzert, das den Hauptteil dieses Fernseh-Films bildet, finanziell unterstützt.

Der Film versucht natürlich, mehr als nur die Musik der (besser: einer) Berliner Subkultur vorzustellen. Es gibt Interviews über die Arbeitsbedingungen der Musiker und über das Verhältnis der Musikerinnen zur Rock-Musik; es gibt Kamerafahrten entlang der Mauer, die diesseits zur großen Wandtafel geworden ist (beliebtester Spruch im Augenblick: „no future“); oder man begleitet den schönen Sänger der Gruppe „Tempo“ (der – alles bewegt sich – die Gruppe inzwischen verlassen hat) ins „Café Mitropa“, das zwar den Namen aus dem Osten leiht, aber im westlichen Schöneberg liegt. Es gibt aber auch ziemlich penetrante Reise-Bilder: Beim Stichwort „fahren“ muß immer der Autobahn-Mittelstreifen herhalten. An einigen Stellen könnten auch Ton und Licht besser sein.

Trotzdem ist es ein spannender Film geworden – für alle Rock-Freundinnen und -Freunde, auch die der sechziger Jahre, obwohl der Berliner „Wall City Rock“ dazu keine rechte Beziehung mehr hat, weder zum politischen Engagement eines Bob Dylan, noch zu den großen Solo-Eskapaden von Jimi Hendrix. Dafür singt jetzt „Tempo“: „Kalt wie Eis“ – auch ein Liebeslied.