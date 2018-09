Erhöht

Streng nach Protokoll hat Rüdiger Freiherr von Wechmar, Botschafter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen, seinen Chef Hans-Dietrich Genscher nun überrundet. Vor dem künftigen Präsidenten der Uno-Generalversammlung rangieren, nach dem Protokoll im New Yorker Glaspalast, nur noch Staatsoberhäupter, Präsidenten. Das heißt: Jimmy Carter oder Karl Carstens würde er noch vor der Tür begrüßen. Aber der Außenminister Genscher wie Kanzler Schmidt müßten sich dann schon die Rolltreppe nach oben bemühen, zum Präsidenten „Dodel“.

Unechte Doppelbetten

Das Londoner Savoy-Hotel will das gästearme Winterhalbjahr mit einem Sonderprogramm überbrücken Für 300 Mark bietet es Jungvermählten ein „Flitterwochenende“. Im Preis eingeschlossen sind eine Flasche Champagner und ein – eher karges – „Continental Breakfast“. Weil es im ganzen Haus keine richtigen Doppelbetten gibt, muß sich die Hotelleitung für die Nachtlager mit einer Improvisation behelfen. Sie verspricht, je zwei Einzelbetten in ein komfortables „Double“ zu verwandeln.

Soldaten zu haben

Die britischen Streitkräfte profitieren von der wachsenden Arbeitslosigkeit im Lande. Vor allem in den größeren Städten hat ein regelrechter Ansturm auf die Rekrutierungsbüros eingesetzt. Die Armeeführung teilte mit, daß sich seit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 1961 noch nie so viele Freiwillige gemeldet hätten wie in den letzten Monaten. Dennoch ist das Bedarfslimit bislang nicht erreicht. Die Gesamtstärke der britischen Streitkräfte beträgt derzeit 323 der Soldaten einschließlich des uniformierten weiblichen Hilfspersonals.

La Paz pokert