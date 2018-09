Eine Liebeserklärung an ein Sportflugzeug

Von Hans Schueler

Ein Sonntagabend im August. Wir sind auf dem Heimflug von Heide-Büsum an der Nordseeküste nach Lübeck-Blankensee. Die Sonne steht schon tief im Westen. Wir haben sie im Rücken. Die Sicht reicht, wie Flieger sagen, „von Pol zu Pol“. Das war selten in diesem Jahr. Unter uns gleitet Neumünster vorbei. Wären wir jetzt dreitausend Meter und nicht nur zweitausend Fuß hoch, könnten wir mit einem Blick im Osten die Lübecker Bucht, im Norden die Kieler Förde und im Westen die Elbmündung erfassen.

Wer dieses Panorama einmal mit eigenen Augen gesehen hat, der weiß nicht nur, daß Schleswig-Holstein wirklich „meerumschlungen“ ist. Er versteht auch, warum Menschen die Fliegerei zu ihrem Hobby machen und für eine Tasse Kaffee auf Sylt, wie der Stern unlängst ausrechnete, mehr als hundert Mark bezahlen. So teuer ist es im übrigen nicht, weil in einem normalen Sportflugzeug immerhin vier Personen Platz finden. Wenn sie den Preis pro Flugstunde, etwa 150 Mark, untereinander aufteilen, reisen sie mit dem Flugzeug nicht nennenswert teurer als mit einem Auto der gehobenen Mittelklasse. Denn sie kommen in einer Stunde rund zweihundert Kilometer weit, und zwar per Luftlinie.

Für ein Auto sind das gut und gern zweihundertfünfzig Kilometer auf der Landstraße. Wer nicht nur die Benzinkosten rechnet, sondern die Amortisation des Anschaffungspreises und alle sonstigen Kosten einbezieht, wird feststellen, daß privates Fliegen nicht nur eine Siehe für reiche Snobs ist. Sie fliegen ja auch nicht nach Sylt des Kaffees oder nach Heide-Büsum des ausgezeichneten Krabbenbrotes wegen, das es dort im Flugplatz-Restaurant gibt; Sie wollen ihr Land aus einer Perspektive erleben, die es für den Autofahrer überhaupt nicht und für den Passagier eines großen Verkehrsflugzeuges nur in seltenen Ausnahmefällen gibt.

Während mein Copilot die Maschine vom rechten vorderen Sitz aus fliegt, höre ich den Funksprechverkehr zwischen dem nahegelegenen Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel und all den Flugzeugen mit, die dort landen oder durch den Flughafen-Verkehrsbereich zu einem anderen Platz dirigiert werden wollen. Der Luftverkehr, zumindest am Wochenende, besteht keineswegs überwiegend aus Airlinern, die ihre menschliche Fracht per Linie oder Charter über die Luftstraßen karren. Überall auf den Hamburger Funkfrequenzen oder auf „Bremen Information“, der Kontrollstelle für den ganzen norddeutschen Raum, melden sich Privatpiloten.

Einige sprechen mit dem unsichtbaren Mann unten am Radarschirm deutsch, andere englisch. Die Sprüche, die sie absetzen, sind meist nicht sehr professionell, sie sind zu lang, zu umständlich. formuliert. Aber es sind ja auch keine Berufsflugzeugführer, die da am Sonntagabend aus allen Himmelsrichtungen heimwärts streben. Es sind Handwerker, Angestellte, Kaufleute, Lehrer, Ärzte oder Rechtsanwälte – Amateure allesamt, dem Lotsen am Boden in der Beherrschung der Funk-Phraseologie naturgemäß unterlegen. Der hat Geduld mit ihnen. Er spricht betont langsam und deutlich, läßt sich Unverständliches aus dem Cockpit dreimal wiederholen, ohne böse zu werden.