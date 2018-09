Von Martin E. Pendl

Teheran, im Oktober

Der vorläufige Höhepunkt der nationalen Mobilisierung in Iran traf die Bewohner der Hauptstadt wie ein Keulenschlag. Der Rundfunk hatte gegen 20 Uhr Fliegeralarm gemeldet, und unmittelbar darauf krachte es an allen Ecken und Enden. Die Luftabwehr feuerte aus allen Rohren, die Menschen rannten verschreckt in ihre Gärten, auf die Höfe oder auf die Dächer ihrer Häuser, um zu beobachten, was sich abspielte. Von den Straßen brüllten die Revolutionsgarden „Licht aus“ und schossen, um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, manche Scheibe ein. Der Strom wurde abgeschaltet, über Teheran war nur noch das bunte Feuerwerk der Flak zu sehen. Zwanzig Minuten später kam die Entwarnung und die überraschende Nachricht, daß es kein Angriff der irakischen Luftwaffe gewesen sei, sondern eine Nachtübung der iranischen, um die „Alarmbereitschaft der Bevölkerung zu testen“.

Der Ärger über die drastische Art, den Hauptstädtern das Bewußtsein für diesen Krieg zu schärfen, und der Unglaube über die „Manöverstory“ waren gleich groß, zumal der Rundfunk weiter in den Äther plärrte, die aufgebrachten Leute am Flughafen im Süden der Stadt sollten nicht auf ein Flugzeug schießen, das verzweifelt zu landen suchte, da es sich „um ein Flugzeug der heroischen Luftwaffe der islamischen Republik“ handelte. Die Konfusion war vollkommen.

So oder so – die Teheraner waren zu Tode erschrocken. Ob Angriff oder Manöver – die Wirkung war enorm. Wenngleich immer wieder vorgewarnt, so recht hatten sie doch nicht glauben wollen, daß die Irakis nach dem ersten Luftangriff auf den Flughafen Mehrabad noch einmal kommen würden. Damals, so wurde argumentiert, sei es eine Überraschung gewesen, die nur einmal glücke; nun aber sei die iranische Luftwaffe aufgewacht. Dennoch leben die Teheraner seit jenem letzten „Probealarm“ Nacht für Nacht ohne Strom und oft ohne Wasser. Sie warten, auf das Feuer der Luftabwehr, das regelmäßig mit unterschiedlicher Intensität in den Nachthimmel kracht.

Sah es bis zu jenem Zwischenfall so aus, als ob die Teheraner der Krieg an der Grenze nichts oder nur wenig anginge, so schockte sie der Angriffam hellichten Nachmittag. Doch gab es keine Panik, sie verhielten sich disziplinierter als ihnen zugetraut worden war. Inzwischen haben sie sich an den neuen Zustand gewöhnt und arrangieren sich mit dem Leben „in Kriegszeiten“. Die Hamsterkäufe dauerten nicht lange, was zum Teil auch daran lag, daß die Regale in den Geschäften rasch leergefegt waren. War bis zum Tag des Angriffes das Fleisch zwar teuer, aber noch erhältlich, so wurde es auf einmal rar, wie Milch, Eier, Geflügel, Butter oder Reis. Nur der Händler um die Ecke verkauft seinen Stammkunden unter dem Ladentisch noch ein Huhn, ein paar Kilo Reis oder ein Dutzend Eier. Der nationale „Sicherheitsrat“, der nach dem Angriff gebildet wurde, hat hohe Strafen auf Wucherer und Hamsterer ausgesetzt.

Arg ist es allerdings um die Benzinversorgung bestellt. Nachdem es vor den Tankstellen kilometerlange Schlangen gegeben hatte und die Autobesitzer bis zu 12 Stunden auf ein paar Liter Sprit warten mußten, griffen die Behörden ein und schlossen die Zapfsäulen. Nur noch Taxis, Busse oder Kleinlaster durften tanken. Seit dem Wochenende herrscht allgemeines Fahrverbot für Privatfahrzeuge.