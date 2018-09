Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im Oktober

Mindestens tausend Schlachtenbummler erwartet die CDU am kommenden Sonntagabend zu ihrer „Wahlparty ’80“ im Bonner Konrad-Adenauer-Haus. Und zum erstenmal in einer Wahlnacht wird Franz Josef Strauß, der Kanzlerkandidat, nicht in München bleiben, sondern in der CDU-Zentrale zur Stelle sein, mit Helmut Kohl und anderer Unionsprominenz im zehnten Stock versammelt, bevor es gilt, vor die Fernsehkameras und Mikrophone zu treten. Auch in den Hauptquartieren der anderen Parteien – und ebenso im Kanzleramt – wird es lebhaft zugehen. Aber der Union, das scheint schon jetzt sicher, stehen die meisten Neugierigen ins Haus. Am Augenblick der Wahrheit wollen möglichst viele teilhaben.

Ein Drama werden sie kaum erleben und wahrscheinlich auch nicht in den folgenden Tagen. Daß ihr Sieg eine Sensation wäre, auch wenn inzwischen manches Hoffnungsfünkchen glimmt, darauf hat sich die CDU/CSU von Anfang an eingestellt. Auf der anderen Seite aber ist der händeringende Fatalismus des Frühjahrs und Sommers längst Vergangenheit. Der Bergauf-Wahlkampf gegen Kanzler und Koalition hat zu mehr Geländegewinn geführt, als je erwartet wurde; bei manchen Auseinandersetzungen ist die Union in der Vorhand geblieben; die sozialdemokratische Konkurrentin hat Rückschläge hinnehmen müssen; der Schulterschluß mit Strauß ist gut gelungen.

Das alles stützt das Selbstbewußtsein und nährt das Gefühl, sich so gut wie möglich geschlagen zu haben. Und wenn schon die vielbeschworene „große Wende“ nur durch wundersame Fügung denkbar erscheint, so gilt doch die Erwartung als realistisch, sich als stärkste Bundestagsfraktion behaupten zu können. Eine Niederlage nüchtern zu antizipieren, ist freilich eines – ihr dann tatsächlich gegenüberzustehen, ein anderes. Nichts wäre verständlicher, als wenn eine geschlagene Union auch von Emotionen heimgesucht würde. Wie stark sie aufbrechen, wird von den Einzelheiten des Wahlergebnisses abhängen.

Die kühlen Köpfe im Adenauer-Haus kalkulieren ein Resultat zwischen dem von 1976 und dem von 1972 ein, zwischen den fabelhaften 48,6 Prozent der Zweitstimmen, die der Kanzlerkandidat Kohl vor vier Jahren auf sich vereinigte, und jenen 44,9 Prozent, die vor ihm Rainer Barzel errang. Dessen Ergebnis gibt so etwas wie eine Scheidemarke ab. Bliebe der Unionsanteil wesentlich darunter, so würden sich aller Augen auf Strauß richten; eine solche Niederlage hätte nur einen Vater. Und umgekehrt: Jeder Prozentpunkt, den Strauß über Barzels Resultat hinaus erzielt und um den er an Kohls Rekord heranrückt, könnte die Neigung des bayerischen Kandidaten bestärken, die Schuld anderen aufzuladen, wenn der Erfolg wiederum nicht ausreicht.

Böse Worte, nicht vor aller Öffentlichkeit, aber im vertrauten Kreis, wird es geben. Doch mit konkreten Schuldzuweisungen würde sich der Kandidat schwer tun. Die Union hätte dafür auch kaum Verständnis. Anfänglich verbreitetes Zögern und innere Vorbehalte hin oder her – schließlich haben alle mitgekämpft, selbst die Reserviertesten, etwa nach dem Motto: Augen zu und Mund auf. Der durchaus nicht erfolglose Wahlkampf hat seine eigene Dynamik erzeugt. Es wäre schiere Selbstzerstörung, würde die Union nach der Wahl in den alten Hader zurückfallen, und wer ihn auslöste, ginge ein hohes Risiko ein, sich völlig zu isolieren.