In Kenias angesehener Wochenzeitung Sunday Nation erschien an einem vierten Adventssonntag eine bitterböse Geschichte. Sie erzählte vom afrikanischen Nikolaus hinter weißer Plastikmaske, wurzellosen Christbäumen im Blumentopf, gezupfter Baumwolle als Schneeimitation und wie sich alle so recht auf Weihnachten freuten. „Sagen Sie einmal einem Kind in Kenia, es soll Ihnen das Lied ‚Bäh, bäh, schwarzes Schaf (ein bekanntes englisches Weihnachtslied, J. R. K.), singen. Die Chancen stehen gut, daß es das Lied kennt. Sagen Sie dem gleichen Kind, es soll Ihnen unser wichtiges nationales Lied unter dem Titel ‚Kenya nchi yangu‘ singen, und es ist sehr gut möglich, daß es noch nie von diesem Lied gehört hat. Welche Schande!“

Dieser Text gehört zu den über hundert Beiträgen von rund siebzig afrikanischen Autoren, die der Schweizer Theologe und Tropenlandwirt Al Imfeld für sein neuestes Buch zusammengetragen hat –

„Verlernen, was uns stumm macht – Lesebuch zur afrikanischen Kultur“, herausgegeben von Al Imfeld; Unions-Verlag, Zürich 1980; 320 S., 29,80 DM.

Rechtzeitig zur Themen-Buchmesse „Afrika“ in Frankfurt hat der Zürcher Verlag, der auch in seinem sonstigen Programm der Dritten Welt beträchtlichen Raum einräumt, ein Lesebuch zusammenstellen lassen, in dem es ausschließlich um den gegenwärtigen kulturellen Umbruch Schwarzafrikas geht. Dabei signalisiert die Weihnachtsgeschichte aus der Sunday Nation Stil und Inhalt des Readers.

In ihren für den kulturpolitischen Alltag geschriebenen Texten setzen sich Politiker, Schriftsteller und Journalisten, Künstler, Musiker und Filmemacher, mit der für sie entscheidenden Frage auseinander, wie der fortdauernde Einfluß europäischer Zivilisation und Kultur aus dem unabhängigen Afrika verdrängt werden kann. Mit gehöriger Bitterkeit wird der Bedeutung der kulturellen Importe von Kirche und Schule nachgegangen; wird der Rang betrauert, den die ehemaligen Kolonialsprachen im Vergleich mit den Sprachen und Idiomen Afrikas immer noch einnehmen; wird tastend versucht, neue Möglichkeiten für das Wort, den Ton, das Bild, das Spiel und den Film zu finden, die Schwarzafrika helfen könnten, sich so auszudrücken, wie es sich heute sieht.

Kein nostalgisches Buch, keine Vergoldung zu Ende gehender traditionaler Kultur – statt dessen erstmals für den deutschsprachigen Bereich die dringliche Einladung afrikanischer Intellektueller an uns, den vorgefaßten Urteilen über ein „authentisches“ Afrika den Abschied zu geben. Derzeit wird in der Bundesrepublik und bei ihren Nachbarstaaten viel über Kulturaustausch unter dem Vorzeichen eines partnerschaftlichen Dialoges geredet. Herausgekommen sind dabei bisher kaum mehr als ein paar Versuche, afrikanische Künstler und Ensembles des öfteren bei uns auftreten zu lassen. Und wo es schön exotisch herging, strömten die Zuschauer. Wo sich dagegen Afrika mit all seinen Brüchen und Widersprüchen gegenwärtiger Stadtkultur präsentierte, blieben die Säle leer und erfolgte prompt ethnozentrische Kritikerschelte. Mag sein, daß „Verlernen, was mich stumm macht“ angesichts solcher Situationen hilft, endlich zu lernen, was unsmiteinander reden läßt.

Jochen R. Klicker