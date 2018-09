Inhalt Seite 1 — Entwicklungsland für Neugeborene Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Gedanken an Unfälle, Krankheiten und Tod zu verdrängen, gehört zu den menschlichen Wesensarten. Am wenigsten kann sich wohl die werdende Mutter von der Angst freimachen, ein krankes, womöglich totes Kind zur Welt zu bringen. Spricht sie mit anderen über ihre Sorgen, argumentieren diese in der Regel mit der statistischen Unwahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses. Da dürfte es auch jenen Müttern nicht anders ergangen sein, deren Kinder dann tatsächlich mit Erbschäden (in der Bundesrepublik jährlich etwa 30 000 Neugeborene), Mißbildungen (jährlich mindestens ebenso viele) oder gar tot geboren wurden (jährlich rund 3 500).

Bei aller gebotenen Zurückhaltung und selbst eingedenk der Tatsache, daß beileibe nicht alle Erbkrankheiten und Mißbildungen die Betroffenen fürs Leben brandmarken oder gar zu Krüppeln machen, sind diese Zahlen beängstigend: Innen zufolge müssen insgesamt mehr als zehn Prozent aller Eltern mit einem solchen Schicksal rechnen.

Wer dies für gottgewollt und damit unabwendbar hält, sollte sich von

Justin Westhoff: „Das Risiko, geboren zu werden. Chancen und Grenzen der Perinatalmedizin.“ Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1980; 320 Seiten, 29,80 Mark,

eines Besseren belehren lassen. Westhoffs Report stellt die erste umfassende und schonungslose Analyse der bundesdeutschen Mißstände auf dem Gebiet der Schwangeren- und Geburtsmedizin dar. Durch rechtzeitige und umfassende Diagnostik ließen sich nämlich zum Beispiel etwa 20 Prozent der Geburten von Kindern mit genetischen Defekten verhindern. Und im Vergleich zu den skandinavischen Ländern wäre fast die Hälfte aller Totgeburten vermeidbar.

Westhoff räumt gründlich mit dem Vorurteil auf, derlei Folgen seien primär Schuld der werdenden Mütter; die die Schwangerschaft auf die leichte Schulter und die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen nicht in Anspruch nähmen: „Die medizinische, seelische und soziale Betreuung für Schwangere, Ungeborene und Säuglinge kann immer nur so gut sein wie das medizinische und soziale Umfeld.“

So gesehen steht es schlecht um die medizinische Versorgung in diesem Land, denn, bei der Säuglingssterblichkeit (sämtliche Todesfälle von der Geburt bis zum ersten-Lebensjahr) steht die Bundesrepublik 1978 mit 13 000 Todesfällen in der Europäischen Gemeinschaft an drittletzter Stelle; nur in Irland und Italien sterben noch mehr Neugeborene.