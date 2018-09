Inhalt Seite 1 — Scheu wie ein Reh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Herlt

Die Rechnung sieht nicht gut aus. Bis Ende September waren die Ausgaben für Warenimporte, ausländische Dienstleistungen, Überweisungen von Spargeldern der Gastarbeiter in ihre Heimatländer und andere Übertragungen um gut 23 Milliarden Mark höher als die Einnahmen aus Exportlieferungen und deutsche Dienstleistungen, Zur Finanzierung dieses Defizite mußte die Bundesbank 18 Milliarden Mark aus ihren Devisenreserven bereitstellen. Der Rest von fünf Milliarden wurde durch hereinströmendes Kapital finanziert. Das ist leider noch viel zu wenig.

Das müßte schon ein pathologischer Angsthase sein, der nach dem Wahlsieg der sozial-liberalen Koalition so in Panik gerät, daß er vor lauter Schrecken Teile seines Vermögens vorsichtshalber in die Schweiz bringt. Unter sechzig Millionen Menschen gibt es immer auch übervorsichtige, die nach dem Motto handeln: Sicher ist sicher. Das Wahlergebnis liefert jedenfalls kein neues Motiv für Kapitalflucht, Das ist es auch nicht, was den Verantwortlichen in Bonn und Frankfurt Sorge macht. Worüber sie gegenwärtig nachdenken und reden, ist das Verhältnis von Kapitalimport zu Kapitalexport. Es wäre ihnen lieber, wenn mehr Kapital über die Grenzen ins Land käme, oder – was die gleiche Wirkung hätte –, wenn weniger Kapital über die Grenzen ins Ausland flösse.

Wie denn – waren wir nicht immer so stolz auf die Freiheit des Kapitalverkehrs? Um es gleich vorweg zu sagen: An eine administrative Drosselung der Kapitalausfuhr denkt kein Verantwortlichen in Bonn oder Frankfurt. Zum Nachdenken zwingt ausschließlich die marktmäßige Finanzierung eines außenwirtschaftlichen Defizits, das in diesem Jahr eine Höhe von 25 bis 30 Milliarden Mark erreichen wird.

Wer herausfinden will, worauf das hohe Defizit zurückzuführen ist, muß hinter den Geldschleier der Volkswirtschaft schauen, Dabei wird sichtbar, daß im ersten Halbjahr 1910 die Ausfuhren preisbereinigt, also unter Ausschaltung der Preissteigerungen, um acht Prozent gestiegen sind, während die Importe nur um sechs Prozent zugenommen haben. Die Verschlechterung unserer Handelsbilanz ist also hauptsächlich auf die Preisentwicklung zurückzuführen. Während die Einfuhrpreise - darunter der Ölpreis als Hauptschuldiger - um 10 Prozen höher waren, sind die Ausfuhrpreise nur um sieben Prozent gestiegen. Daraus läßt sich die Diagnose ableiten. Die Kräfte, die an der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen auf den Weltmärkten nagen, haben bis jetzt nur zu Preiszugeständnissen auf den Exportmärkten gezwungen; rechnet man in Mengen, hatten wir in diesem Jahr bis jetzt noch immer einen Exportüberschuß.

Das gilt für die Wirtschaft als Ganzes. Für viele Branchen ist das kein Trost. Manche haben ernste Wettbewerbsprobleme. Das Vordringen japanischer Erzeugnisse der Untrhaltungselektronik, der Photo- und Autoindustrie beweist es. Manche Unternehmen haben sich vielleicht allzu lange auf ihren technischen Vorsprung verlassen, auf die geringere Reparaturanfälligkeit ihrer Produkte, auf ihren besseren Kundendienst, auf die Fähigkeit zu termingerechter Lieferung. Daß die Kunden für so viele Vorteile einen höheren Preis zu zahlen bereit waren, haben deutsche Unternehmer für selbstverständlich gehalten.

Hinzu kommt etwas, was eine weitverbreitete Schwäche deutscher Unternehmer zu sein scheint. Sie haben nicht wie die Japaner neue Märkte aufgespürt und dann die gewünschten Produkte geliefert. Die deutschen Unternehmer sind lange durch die Erfahrung verwöhnt worden, daß sich technisch hochwertige Produkte von selbst verkaufen. Es wird Zeit, solche Haltungen zu überdenken. Sie dürfen nicht dazu führen, daß deutsche Unternehmen jetzt auf den Weltmärkten ins Hintertreffen geraten, Wir müssen sogar mehr im Ausland verkaufen, damit wir unsere sprunghaft gestiegene Ölrechnung bezahlen können allein in diesem Jahr sind es 20 Milliarden Mark mehr als im letzten.