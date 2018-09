Daß er lustvoll, sorgfältig und geduldig Märchen und Sagen, Geschichten, Lieder und Anekdoten rund um die Windrose aufspüren kann, hat er mit vielen Büchern bewiesen. Ein kann, auf den Spuren des Geheimnisvollen, Kau-Scout Phantastischen: seine Geschichtencollagen atmen Abenteuer, wecken Sehnsüchte, bereiten ein intensives Lesevergnügen. Von jahrelangem intensiven Forschen nach den Quellen zeugen diese schönen Bände von

Frederik Hetmann: „Wohin der Wind weht“; Verlag Herder, Freiburg; mit vielen Bildern von Günther Stiller, 200 S., 24,80 DM

und

Frederik Hetmann: „Wohin die Flüsse fließen“; Verlag Herder, Freiburg; mit vielen Bildern von Günther Stiller, 224 S., 24,80 DM.

Der erste Band trägt den Untertitel: „Geschichten aus der Neuen Welt von Boston bis New Orleans“ und erzählt von den Anfängen der amerikanischen Folklore, die aus einer Mischung des Volksguts der Einwanderer aus den verschiedensten Ländern und Sprachräumen und indianischen Mythen entstand. An nächtlichen Lagerfeuern und auf einsamen Trails wurde davon weitergesponnen. Der zweite Band hat die Unterzeile: „Geschichten aus der Neuen Welt von St. Louis bis San Francisco“. Er hat vor allem die Begegnung des Menschen mit der grausamen-schönen Natur und die Konfrontation der naturverbundenen, magischen Kultur der Indianer mit der von Eroberungsgier und Missionierungsanmaßung geprägten Zivilisation der Weißen zum Thema.

Gewiß, beide Bände sind in sich abgeschlossen, trotzdem stellen sie ein Gesamtwerk dir (dem Hetmann noch einen dritten Band hinzufügen will), das von Legenden, Liedern (mit Noten), Schwänken, Augenzeugenberichten und Lügengeschichten nur so strotzt. Verrückte Yankees, versponnene Hinterwäldler, ruhelose Abenteurer und trunkene Piraten: alle können hier Abenteurer und schwadronieren. Und genauso kommen die anderen, die mit den leiseren Stimmen, zu Wort: die Sklaven in ihrer Traurigkeit, die Indianer in ihrer geschändeten Ehre, die Beladenen, die Armen. Vielleicht macht diese pralle Vielfalt lauter und leiser, krachender und lyrischer Töne den besonderen Wert dieses Werks aus. Die Geschichten vermitteln jenes Gespür für Geschichte, das in vielen noch so präzise geschriebenen Sachbüchern nicht geweckt wird, weil Authentizität und Lebendigkeit der gesprochenen Sprache fehlen. Wenn eine Pioniersfrau sich die Unterhose aus einem Mehlsack näht, der noch die Aufschrift „Der Stolz von Texas“ trägt, dann ist das nicht nur lustig, sondern sagt auch eine Menge über das karge Leben der Siedler aus. Wenn da Leute die Geschichten vom Räuber Blackbart, der noch schlauer war als die mächtigen Herren der Eisenbahn-Companies, genüßlich herumerzählen, dann ist das nicht nur die Mär vom amerikanischen Schinderhannes, sondern auch die Schadenfreude machtloser Leute darüber, daß einer dem übermächtigen Apparat eins auswischt. Jo Pestum