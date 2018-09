Was würde aus unserer Industriegesellschaft werden ohne die arbeitsamen Gäste aus dem Süden Europas? Manche Maschine, manches Fließband müßte stillstehen, gäbe es nicht die Millionen von Gastarbeitern, die sich freundlicherweise bereiterklärt haben, in den nördlichen Ländern Europas die Arbeiten zu übernehmen, die den Einheimischen zu beschwerlich, zu gefährlich, zu eintönig oder zu – schmutzig sind. Ob die Maloche vor Ort, im Bergwerk, der Dienst am Kunden, am Empfang eines Hotels oder die Raumpflege in Bürohochhäusern – die arbeitsteilige, hochspezialisierte Leistungsgesellschaft könnte ohne das Heer der anlernbereiten Hilfswilligen nicht funktionieren.

Es gibt freilich Jobs wie bei der Müllabfuhr in Hamburg, die aus einem gewissen Stolz heraus keinem Ausländer überlassen werden. Und dann gibt es noch Arbeiten, die sind so gefährlich, die würde kein Türke auf sich nehmen. Zum Glück gibt es in unserer Gesellschaft jedoch Parias, die dann einspringen.

Die Rede ist von den Hilfskräften, die das Kernkraftwerk Doel 2 bei Antwerpen von Zeit zu Zeit anheuert, um Reparaturarbeiten in der heißen Zone des Reaktors erledigen zu lassen. Die da einspringen, um nur wenige Minuten im radioaktiven Strahlenbereich eine Rohrleitung zu flicken oder eine Dichtung auszubessern, sind zum überwiegenden Teil Landstreicher, Obdachlose, ehemalige Strafgefangene oder Drogenabhängige. Sie werden Jumpers (Springer) genannt, haben zumeist keine regelmäßige Arbeit und sind froh, in der Stunde 400 belgische Francs, das sind rund 25 Mark, zu verdienen. Ihr Einsatz erstreckt sich nicht allein auf die drei Minuten im Strahlungsbereich, sondern mit Gesundheitstest und „Trocken“-Einweisung über zwei Tage.

Was die belgische ’Umweltschutzgruppe „Grüne Radfahrer“ jetzt an die Öffentlichkeit brachte, sieht man bei der „Vereinigten Elektrizitätsgesellschaft des Scheidelandes (EBES), die das Kernkraftwerk Doel 2 betreibt, als etwas völlig Normales an. Solche Einsätze werden schon seit Jahren praktiziert, erfuhren anrufende Reporter. Eigene Angestellte und Arbeiter kommen dafür nicht in Frage, weil sie bei dem kurzfristigen Aufenthalt in der heißen Zone des Reaktors ihre Strahlendosis für das ganze Jahr abbekommen und dann ausfallen. Auch in den USA oder in der Bundesrepublik, meinte das Unternehmen entschuldigend, werden solche Arbeiten im Strahlenbereich von Gelegenheitsarbeitern verrichtet.

Daß es sich bei den Jumpers in Amerika oder in der Bundesrepublik auch um Angehörige sozialer Randgruppen handelt, haben die Kraftwerksbetreiber von Doel nicht behauptet. Dennoch legt die Erfahrung aus dem Scheideland die Frage nahe, was aus unserer Industriegesellschaft werden soll, wenn sie Landstreichern, ehemaligen Strafgefangenen und Junkies zur Resozialisierung nichts anderes als drei Minuten im Kernkraftwerk anzubieten hat.

Hans-Hagen Bremer