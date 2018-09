Die Beziehungen zwischen Kanzler, Partei und Fraktion sind weiterhin ungeklärt

Von Gunter Hofmann

Bonn, im Oktober

Das Wort der Stunde heißt „Zukunftsaufgaben“. Die SPD, so mahnt ihr Vorsitzender Willy Brandt, habe „zu viel rückwärts geschaut“ und nicht deutlich genug gezeigt, wo es „weiter langgeht“. Die Sozialdemokraten hätten einen „Aufstand der fünfziger Jahre“ (Strauß) mit Argumenten der sechziger Jahre verhindert, aber die Probleme der achtziger Jahre vernachlässigt, zürnt Erhard Eppler. Und sogar Helmut Schmidt spricht von „Reformen zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben“, so weit das finanzpolitisch zu verantworten sei.

Die Helden der Wahlschlacht sind aber müde, Was werden soll, ist noch nicht klar, Helmut Schmidt hat Ratschläge für die Koalitionsverhandlungen in Briefform, erbeten, nur Neues und das in Kürze. Im übrigen erholt er sich in einem Kurhotel. Herbert Wehner hat sich für zwei Wochen auf sein schwedisches Refugium Öland zurückgezogen. Nur Willy Brandt macht schon Nägel mit Köpfen, um die SPD als „bestimmende Kraft“ kenntlich werden zu lassen.

Wie die Regierungspartei SPD „Zukunftsaufgaben“ anpacken und welche Handschrift sie zeigen will, das wird sich auch daran erkennen lassen, ob sie ihre Nachfolgeprobleme an der Spitze in dieser Legislaturperiode lösen will und kann. Die Rede ist von Herbert Wehner (Jahrgang 1906), Willy Brandt (Jahrgang 1913) und auch von Helmut Schmidt (Jahrgang 1918).

Auf absehbare Zeit gilt jedoch, daß dieses Dreieck an der Spitze gar nicht aufzulösen ist, ohne die SPD selbst zu erschüttern. So sehr sich auch die Klagen häufen mögen – „niemand von uns ist unumstritten“, befindet Brandt richtig –, so deutlich stehen doch alle drei Namen weiterhin für die mühevoll austarierte Balance zwischen Partei, Fraktion und Regierung; das Trio steht für das Gewicht, das Parlament und Partei überhaupt noch gegenüber der Exekutive besitzen, wenn die „Probleme der achtziger Jahre“ angepackt werden sollen.