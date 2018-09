Von Wilfried Kratz

Fast zwei Wochen lang sollte im September der Verbrauchermarkt Sava-Centre in Gillingham in Kent Delikatessen aus deutschen Landen in besonders prominenter Darbietung und besonders preisgünstig feilhalten. Kurt Bettin, Leiter des britischen Büros der Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) hatte die Vorbereitungen für diese Sonderaktion, eine der vielen in diesem Herbst, schon getroffen, als ihm sein "Spion" aus Gillingham berichtete, Sava-Centre plane noch eine andere Sonderaktion: Die Kaufleute gedachten der Luftschlacht um England, die vor genau vierzig Jahren über Kent mit dem Abzug von Görings Luftwaffe zu Ende gegangen war, und schickten sich an, den Laden zu dekorieren mit Pilotenhelmen, Bombensplittern, ja halben Spitfires.

Kurt Bettin überkam ein ungutes Gefühl. Würde die patriotische britische Hausfrau zu Salami, Allgäuer Emmentaler und Traubensaft des Altfeindes greifen? Würde das Nebeneinander von Propeller und Bratwurst nicht antideutsche Gefühle erregen, auch noch 35 Jahre nach Kriegsende? Bettin wich der Feindberührung aus und sagte ab.

Der deutsche Agrarexport nach Großbritannien stößt, wie man sieht, zwar gelegentlich auf Hindernisse, aber im allgemeinen ist er höchst erfolgreich. Die Briten haben sich mit einer Inbrunst auf Vollkornbrot und Leberwurst, Limburger und Salzstangen und andere Spezialitäten der "Krauts" gestürzt, daß die Agrarwerber selbst staunen.

In den letzten, zehn Jahren hat sich das Volumen der in Großbritannien verkauften deutschen Produkte ungefähr verneunfacht. In diesem Jahr werden wahrscheinlich zum erstenmal über eine Million Tonnen aus deutschen Landen über den Kanal kommen. Das entspricht einem Exportwert von rund 1,2 Milliarden Mark und ist zwanzig Prozent mehr als im Vorjahr. Der Einzelhandelswert macht damit einen Umsatz von etwa 600 Millionen Pfund Sterling.

Der Exportkatalog der CMA umfaßt 84 Seiten und bietet von Sekt bis Honig, von Sauerkraut bis Kartoffelklöße alles, was die deutsche Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie zu bieten hat. Für drei große Produktgruppen ist Großbritannien heute der wichtigste Markt: für Wein, Bier und Wurst. Für Wein wird in diesem Jahr ein Umsatzplus von 14 Prozent erwartet, vorausgesetzt das Weihnachtsgeschäft bringt keine Enttäuschung.

Bei Bier schätzt man die Zunahme der Lieferungen auf zwölf Prozent. Dies ist insofern erstaunlich, als immer mehr deutsche Brauereien, die mit wenigen Ausnahmen lange Jahre ihre Chancen hier völlig ignorierten, ihr Bier in Großbritannien selbst brauen lassen. Holstenbier und Löwenbräu werden in vielen Pubs gezapft. Es ist ein leicht helles Bier, das dem heimischen Bitter stetig Marktanteile wegnimmt. Henninger hat sein Bier Hofmeister getauft. Der britische Braukonzern Whitbread fand, Heldenbräu sei ein zugkräftiger Namen für germanischen Gerstensaft made in England. Der Einzelhändler Sainsbury hingegen importiert sein "German Lager" aus Germany.