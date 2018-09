Inhalt Seite 1 — Die Roten waren kein Renner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Trotz Enttäuschungen sollen die Uni-Taschenbücher auch im Ausland verkauft werden

Die Reihe“, schrieb der Bonner Buchhändler und Verleger Herbert Grundmann, „hat sich eindeutig profiliert und genießt bei Kunden, und unseren Mitarbeitern hohes Ansehen.“ Das Lob gilt einem verlegerischen Experiment, das zwar nicht alle hochgesteckten Erwartungen erfüllt hat, das sich aber – im Gegensatz zu ähnlichen Versuchen – für die Beteiligten dennoch gelohnt hat: den „Uni-Taschenbüchern“ (UTB) aus der gleichnamigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Stuttgart, die in diesen Tagen ihr zehnjährigen Jubiläum feiert.

Gegründet wurde der Verlag, der 1980 etwa fünf Millionen Mark Umsatz macht und rechtzeitig zum Jubiläum den 1000. Band seiner roten Reihe vorgelegt hat, in einer Zeit der Taschenbuch-Euphorie. Bei einer stark, wachsenden Zahl von Studenten, so dachte man damals, müsse es möglich sein, auch Lehrbücher und andere wissenschaftliche Texte in hohen Taschenbuch-Auflagen zu verbreiten. In einem gemeinsamen Verlag sahen elf mittelständische Wissenschafts- und Fachbuchverlage (deren Einzelumsätze heute zwischen sechs und fünfzig Millionen Mark liegen) die Chance, ebenfalls am Taschenbuch-Boom teilzuhaben.

Zusätzlich zu den Gründern der UTB-Kooperation, zu denen deutsche und Schweizer Verlage wie J. C. B. Mohr und Gustav Fischer gehören, beteiligten sich später noch weitere deutsche Häuser und der New Yorker Verlag Harper & Row an dem Stuttgarter Unternehmen.

Von Anfang an waren die Gesellschafter darauf bedacht, ihren Kreis auf mittlere Firmen zu beschränken und Großunternehmen nicht zuzulassen. Die Informationen über die langfristige Programmplanung der einzelnen Verlage sollten von Konzernen oder Großverlagen nicht ausgenutzt werden können. Der Gesellschaftervertrag enthält deshalb eine Klausel, nach der über die weitere Zugehörigkeit eines Verlags abgestimmt werden muß, wenn dieser Vergleich oder Konkurs anmeldet oder wenn sich seine Vermögensverhältnisse ändern. Nach einer solchen Abstimmung mußte der Westdeutsche Verlag aus der UTB ausscheiden, weil er vom Bertelsmann-Konzern übernommen worden war. Ähnliche Voten sind auch in Zukunft zu erwarten.

Das Programm der Uni-Taschenbücher umfaßt 44 Fachbereiche – von den Agrarwissenschaften, der Altphilologie und der Anglistik über Geschichte, Ingenieurwissenschaften und Linguistik bis zur Physik, Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften und der Zahnmedizin. Pro Jahr erscheinen – zu 90 Prozent als Originalausgaben – 80 neue Titel in Erstauflagen zwischen 3000 und 10 000 Exemplaren. 30 bis 40 Titel werden jährlich nachgedruckt.

Über die Programmstruktur wird in vier Kommissionen entschieden, in denen die Verleger ihre Pläne vorlegen und über die Vorschläge abstimmen. Beharrt ein Verleger gegen die Meinung seiner Kollegen auf einem Titel, muß dieser in der UTB erscheinen. Konkurrenz der Verlage innerhalb der Reihe ist ebenfalls erlaubt. So stehen in den UTB-Regalen der Buchhändler beispielsweise zwei Einführungen in die Volkswirtschaftslehre: eine aus dem Hause Ulmer, die andere von J. C. B. Mohr. –