Valvo, der Unternehmensbereich Bauelemente der Philips GmbH, Hamburg, will 1985 den Umsatz zu 56 Prozent mit Artikeln bestreiten, die heute noch gar nicht auf dem Markt sind.

Damit diese Rechnung aufgeht, bedarf es der „neuen Medien“, die für die Techniker mehr sind als nur privates Fernsehen. „Es wäre ein Generationsfehler“, erklärte G. Lorenz, Chef von Philips-Valvo, „wenn wir über die Diskussion, ob privates Fernsehen gut oder böse sei, den Anschluß an die Technologien der nächsten Dekade verlieren würden.“

Nach Lorenz’ Meinung wird das Wachstum der Weltelektronik auf dem Felde der Nachrichtentechnik stattfinden. Der Umsatz in der Weltelektronik dürfte von heute etwa 370 Milliarden Mark auf 600 Milliarden im Jahre 1984 steigen und sich möglicherweise bis 1990 noch einmal verdoppeln. Wenn es stimmt, daß der Gesamtverbrauch elektronischer Bauelemente in einer Volkswirtschaft eine Meßzahl für die Innovationskraft und damit ein Indikator für die zukünftige internationale Wettbewerbsfähigkeit darstellt, hat Japan eine bessere Startposition als die Bundesrepublik. Denn in dieser Hinsicht haben uns die Japaner bereits überholt.

Bei der Textilgruppe van Delden in Gronau/Westfalen muß weiter saniert werden.

Hauptgründe für ein weiteres Sanierungskonzept sind die schwache Textilkonjunktur und die hohen Zinsen. Delden hatte vor gut zwei Jahren bank- und landesverbürgte Kredite von insgesamt 85 Millionen Mark erhalten, die bis jetzt auf 60 Millionen zurückgeführt werden konnten. Gegenstand des neuen Sanierungskonzeptes ist die Veräußerung der Spinnerei Eilermark AG (5,5 Millionen Grundkapital) in Gronau. Außerdem sollen nichtbetriebsnotwendige Grundstücke verkauft werden.

Dividendenkürzung bei der Deutschen Babcock AG wahrscheinlich.