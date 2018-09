Inhalt Seite 1 — Gefahr für die strategische Balance Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Nimtz

Die Vereinigten Staaten leiden gegenwärtig sehr unter der Vorstellung, ihr Rüstungspotential sei dem der Sowjets nicht mehr überlegen. Einiges spricht dafür, daß ihre derzeitige technische Überlegenheit nicht das quantitative Übergewicht der Russen an Personal und Material auszugleichen vermag. Ihre Hoffnung auf zukünftige Überlegenheit stützen die Amerikaner unter anderem auf das Projekt „Stealth“: Atombomber sollen Radar-Tarnkappen erhalten, so daß sie für den Gegner über eigenem Territorium nicht auszumachen wären.

Es ist ein historisches Projekt. Bereits Ende des letzten Weltkrieges war es von den Deutschen in Peenemünde gestartet worden. England hatte damals die ersten Radaranlagen entwickelt und erfolgreich in Betrieb gesetzt. Deutsche Flugzeuge und Raketen konnten beim Anflug auf die britische Insel ausgemacht werden; auch bei Nacht aufgetauchte U-Boote ließen sich orten.

Aus dem deutschen Tarnkappenprojekt wurde allerdings nicht mehr viel; die Zeit war zu kurz und die damals verfügbare Technologie nicht ausreichend. Die Amerikaner haben dieses Projekt wieder aufgegriffen und ein paar hundert Millionen Mark hineingesteckt.

Radarstrahlen – häufig auch Mikrowellen genannt – dienen seit dem letzten Weltkrieg zur „Ausleuchtung“ des Luftraumes. Sie haben gegenüber dem Licht den Vorteil, daß sie Nebel und Wolken durchdringen, aber von metallischen Objekten wie Flugzeugen oder Raketen reflektiert werden. Radarempfangseinrichtungen am Boden oder neuerdings auch in der Luft (Satelliten und das Frühwarnsystem AWACS) „sehen“ also die mit Radarstrahlen „beleuchteten“ Flugobjekte. Durch eine entsprechende Konstruktion der Radaranlagen können mit Hilfe der reflektierten Strahlen sowohl die Positionen als auch die Geschwindigkeit eines Flugobjektes bestimmt werden. Nur diese weithin bekannten Leistungen der Radaranlagen haben den modernen Zivilflugverkehr bei Tag und Nacht möglich gemacht.

Da sich Flugzeuge und selbst Raketen sehr viel langsamer bewegen, als Radarstrahlen sich ausbreiten, wurden in den letzten Jahren sogenannte weitreichende Radar-Frühwarnsysteme aufgebaut. Sie können die gestarteten feindlichen Flugzeuge um Stunden, die interkontinentalen Raketen noch um etwa 20 Minuten „voraussagen“. Der Sicherheitswert solcher Kontrolleinrichtungen ist für beide Seiten wichtig: Erstens wird einem Überraschungsangriff weitgehend vorgebaut, es bleibt stets noch ausreichend Zeit, den Gegenschlag auszulösen; zweitens bleiben aber auch noch Minuten, um den Gegner am Roten Telephon zu sprechen, ungleiche Fehlinterpretationen der anderen Seite zu korrigieren und so einen Atomkrieg zu. verhindern.

Diese strategische Situation könnte sich schon bald ändern. Der Grund: Die amerikanischen Atombombenträger – zunächst nur die Bomber – sollen eine Haut bekommen, welche die entgegengesandten Radarstrahlen nicht reflektiert, sondern absorbiert. Die Flugzeuge werden für die Radaranlagen „unsichtbar“. Im Labor werden schon lange mikrowellenabsorbierende Materialien verwendet. Im einfachsten Fall sind es Schaumstoffe, in die Graphitpartikel gewisser Konzentration eingelagert werden. Bei Flugzeugen sind so einfache Mittel wegen der beim Fliegen auftretenden extremen mechanischen und thermischen Belastungen nicht brauchbar. Dank ihrer modernen Technologie wird es den Vereinigten Staaten aber vermutlich schon innerhalb von zwei bis sechs Jahren gelingen, mikrowellenabsorbierende Häute für Flugzeuge zu entwickeln, die allen Anforderungen genügen.