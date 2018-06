So schön, wie in Großbritannien, ist die Sinnlosigkeit von Grenzbarrieren selten dokumentiert worden: Die japanischen Autohersteller werden in diesem Jahr ihre Zusage, nur eine bestimmte Anzahl von Autos auf der Insel zu verkaufen, nicht einhalten können, weil sie schon bis Mitte Oktober die Quote des ganzen Jahres erreicht haben; gleichzeitig können die größten Autoproduzenten in Großbritannien, Ford und British Leyland, die Nachfrage nach ihren neuen Modellen nicht befriedigen, weil sie unter der geplanten Produktionszahl bleiben.