Es ist unüberhörbar: Die nächste Lohnrunde steht vor der Tür. Seit Tagen kündigen die Kassandrarufe der Arbeitgeber sie an. Pünktlich wie alle Jahre und lange bevor die ersten Forderungen der großen Gewerkschaften vorliegen, beschwören sie den wirtschaftlichen Weltuntergang. Und nur eines – so die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände – könne gerade, noch einmal an ihm vorbeiführen und das Schlimmste verhüten: eine "kostenniveau-neutrale Lohnpolitik".

Noch deutlicher wird der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Wolfram Thiele, der die Lohnanhebungen schlicht auf den Produktivitätszuwachs begrenzen will. Bisher orientierten sich die Tarifpartner – zunehmend widerstrebend allerdings die Unternehmer – bei der jährlichen Lohnfindung an der Formel: Produktivitätszuwachs plus Inflationsrate. Und die Gewerkschaft addierte in günstigen Zeiten gern noch einen – wie auch immer bezifferten – Umverteilungsbonus. Damit jedoch – das muß auch den Arbeitnehmerorganisationen klar sein – läßt sich 1981 nicht operieren.

Diese Einsicht können gewiß nicht die Arbeitgeber auf ihrem Konto verbuchen. Denn diesmal scheint die wirtschaftliche Lage zumindest ernster als in den vergangenen Jahren zu sein. Alle Prognosen und Umfragen verheißen wenig Gutes für die Zukunft. Selbst das Bundeswirtschaftsministerium muß es nun – wenige Wochen nach der Wahl – zugeben. Das wirtschaftliche Wachstum bleibt 1981 ganz gering oder stagniert sogar, und die Arbeitslosenzahlen werden im Durchschnitt über eine Million klettern, um nur zwei der wichtigsten Daten zu nennen. Die Konjunkturinstitute, die ihr Herbstgutachten in der kommenden Woche präsentieren, sind nach allem, was man hört, noch pessimistischer. Und auch Bundesbankpräsident Pohl hält den Tarifparteien eindringlich vor Augen, daß der Spielraum für reale Einkommenserhöhungen sehr klein geworden ist.

Wie die Klagelieder zum Ritual der Arbeitgeber, so gehört es zum Handwerkszeug der Gewerkschaften, solche Ansinnen erst einmal weit von sich zu weisen. Allerdings, in diesem Jahr werden die Tarifpartner die eingefahrenen Gleise wohl oder übel verlassen und nach neuen Wegen suchen müssen. Und dabei sind die für Tarifpolitik zuständigen Vorstandsmitglieder der Arbeitnehmerorganisationen am wenigsten zu beneiden.

Haben sie doch bei den Gewerkschaftstagen dieses Jahres allesamt Zunder von den Delegierten bekommen. Die nämlich verlangen nach einer aktiveren Tarifpolitik. Im Klartext heißt das: mehr Prozente. Für das Jahr 1981 ist dieser teil, man wird froh sein können, wenn die Inflationsrate einigermaßen abgedeckt ist. Was also laßt sich tun, um – bei unerwartet günstigem Konjunkturverlauf einen "heißen Herbst", eine erneute Nachschlagdiskussion zu verhindern?

Man wird zunächst einmal Abschied nehmen müssen von den alten Lohnformeln. Weder die gewerkschaftliche Variante noch die Alternative der Arbeitgeber sind für 1981 ernsthaft diskutabel. Gemeinsam wird man sich etwas einfallen lassen müssen.

Ein Weg wäre, mit Hilfe einer Revisionsklausel unvorhersehbare Veränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung abzufangen; ein. anderer, durch Gewinnbeteiligung den Ausgleich zu schaffen. Das allerdings sind für beide .Seiten schwierige Hürden.

Wenig hilfreich ist in dieser Situation das Beispiel der Gewerkschaft Leder, die gerade 10,5 Prozent mehr Lohn verlangte. Für zweistellige Zahlen, und sei es nur als Forderung, ist derzeit weiß Gott kein Platz. Erika Martens