Moskau will durch eine Abrüstungsoffensive ablenken

Von Kurt Becker

Was europäische Staatsmänner schon bald nach dem russischen Einmarsch in Afghanistan für den Herbst dieses Jahres vorhergesagt haben, ist eingetreten: Die Sowjetunion leitet die erwartete große Kampagne für eine militärische Entspannung in Europa ein. Sie sucht Entlastung. Sie will von der Afghanistan-Invasion ablenken, und sie möchte die neue Abgrenzungspolitik kaschieren, die sie nach den polnischen Unruhen selbst verordnete und die Erich Honecker mit der Strangulierung des innerdeutschen Besuchsverkehrs exekutieren mußte.

Die Außenministerkonferenz des Warschauer Pakts zu Beginn dieser Woche galt dem Bestreben, durch eineAbrüstungsinitiative lädiertes Vertrauen zurückzugewinnen. Die am Ende dieser Konferenz, veröffentlichte Erklärung plädiert in allgemein gehaltenen Worten für eine Fortführung der Entspannung, aber die Entspannung selber wird fast ausschließlich als ein Problem der Abrüstung und der Rüstungsbegrenzung behandelt. Alle Appelle und Erwartungen richten sich an die für den 11. November nach Madrid einberufene Konferenz der 35 Unterzeichnerstaaten der Helsinki-Schlußakte, dem zweiten Folgetreffen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE).

Ginge es nach der Sowjetunion, dann würde die Madrider Konferenz gar nicht viel Federlesens machen und keinen kritischen Vergleich anstellen zwischen dem Inhalt der Schlußakte von Helsinki und der politischen Realität von heute. Sie würde auch nicht lange verharren bei der Implementierung der in Helsinki getroffenen Übereinkünfte, sondern nach einem kurzen protokollarischen Hindernislauf unverzüglich auf das Feld der Abrüstung vorstoßen. Der Widerwille gegen ein "antisowjetisches Schlachtfest", wie ein russischer Diplomat die in Madrid zu erwartende Kritik der Westeuropäer und der Neutralen an der Sowjetunion nannte, beherrscht denn auch die seit sechs Wochen in der spanischen Hauptstadt tagende Vorbereitungskonferenz. Der Osten mauert, wo er Gefahr wittert, eine Debatte über alle KSZE-Themen werde Moskau desavouieren: bei der Mißachtung der Menschenrechte; bei der Verhinderung eines freieren Verkehrs zwischen Ost und West, sei es bei Personen, sei es bei Informationen; bei der militärischen Intervention im blockfreien Afghanistan.

Die Westeuropäer und die gleichfalls an der Konferenz beteiligten Amerikaner sind sich indes darüber einig, daß trotz ihres Interesses an den besonderen militärischen Aspekten der europäischen Sicherheit alle KSZE-Themen gleichrangig behandelt werden müssen. Sonst würde der wichtige Grundsatz der Helsinki-Schlußakte mißachtet werden, nach dem die Entspannung auf alle Lebensbereiche ausgedehnt werden soll. Der sowjetische Versuch einer Monopolisierung der Verhandlungen mit Abrüstungsproblemen begegnet deshalb einem hartnäckigen Widerstand, obwohl sich niemand der Täuschung hingibt, daß die Konferenz in Madrid dann am Ende ebenso kümmerlich dastehen könnte wie das zweite KSZE-Folgetreffen vor zweieinhalb Jahren in Belgrad. Denn nach den Regeln der Konferenz kann nichts gegen den Widerstand eines Teilnehmers beschlossen werden.

