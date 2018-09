Von Günter Haaf

Für die einen ist er der "Kopernikus der Geowissenschaften". Andere vergleichen ihn mit Charles Darwin, dem Vater der Evolutionstheorie, Und manche Wissenschaftler würdigen ihn mit den Worten, "seit Alexander von Humboldt hat wohl kaum ein Forscher die Geowissenschaften so weit überblickt wie Alfred Wegener".

Die weltweite Ehrung kommt spät für einen Mann, der die Wissenschaft wie Kopernikus und Darwin aus der Sackgasse eines allzu starren Weltbildes herausführte. Kopernikus zeigte, daß unser Planet nicht der ruhende Pol des Universums ist; Darwin beschrieb alle Geschöpfe einschließlich des Menschen als Produkt einer andauernden biologischen Evolution; Wegener sah als erster die Erde als dynamischen Himmelskörper, auf dessen Oberfläche sich die Konturen von Kontinenten und Ozeanen ändern wie Wolken im Wind – nur, daß es bei den Formen der Festländer viel, sehr viel länger dauert. Und wie die Revolutionäre der Astronomie und Biologie erlebte der "geniale Geist, der in visionärer Schau eine Theorie schuf, die hoffnungslose Widersprüche auflöste" (so der Berliner Geologe Andreas Vogel), den Durchbruch seiner Gedanken nicht mehr: Am 1. November wäre Wegener 100 Jahre alt geworden, am selben Tag jährt sich zum fünfzigstenmal der Moment, an dem er – mitten in der Eiswüste Grönlands – zum letztenmal lebend gesehen worden war (siehe Photo).

Wegener war vor seinem tragischen Tod im Eis kein unbekannter Forscher. Er starb als hochgeachteter Wissenschaftler – gewissermaßen trotz seines Abstechers ins "Nebengebiet" Kontinentalverschiebung. Nun aber, nach seiner Rehabilitierung (siehe Kasten), verblassen ironischerweise die anderen Aktivitäten des Pioniers: Wegener war eine selten geglückte Mischung aus Tatendrang und theoretischer Weitsicht.