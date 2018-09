Der Bundeskanzler will Kurt Becker, den stellvertretenden Chefredakteur der ZEIT und Leiter; ihres politischen Ressorts, als Nachfolger von Staatssekretär Klaus Bölling zum Regierungssprecher und Chef des Bundespresse- und Informationsamtes berufen. Becker wird sein Bonner Amt am 1. Januar antreten,, aber seinen Redaktionsschreibtisch schon Mitte dieses Monats räumen.

Kurt Becker kam 1966 von der Hamburger’ Welt zur ZEIT und war von Anfang 1971 an Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeiger, bis er im Herbst 1975 zur ZEIT zurückkehrte. Alles in allem war er genau zehn Jahre Mitglied unserer Redaktion, als ihn der Ruf Helmut Schmidts erreichte. Die ZEIT hat ihm vieles zu danken. Er war unbestechlich in seinem Podien auf Genauigkeit der Recherche, unbeugsam in seinem Verlangen nach Klarheit der Darstellung, unbeirrbar in seinem Empfinden für journalistischen Anstand. Seine Autorität, sein Stilgefühl, seine hanseatischen Tugenden haben das Profil der ZEIT bestimmend mitgeformt. Er achtete darauf, daß die guten Vorsätze nicht im Drang des wöchentlichen Redaktionsschlusses in Vergessenheit gerieten; er sorgte dafür, daß die Versuchung zur Bequemlichkeit nicht durchschlug; und er lebte journalistische Gediegenheit auch dort vor, wo manch anderer billige Notausgänge in die bloße Brillanz gesucht hätte.

Mit Helmut Schmidt verbindet Kurt Becker, den Parteilosen, seit einem Vierteljahrhundert eine vertrauensvoll-kritische Freundschaft. Der Fraktionschef, der Minister, später der Kanzler suchte seinen Rat. Schmidts Sprachrohr ist Becker nie gewesen, dazu ist der Drang zur eigenen Meinungsbildung in ihm zu stark; aber er wußte stets genau, worüber er schrieb, selbst wo er nur mutmaßte. Nicht von ungefähr wurden seine Artikel in den europäischen Kanzleien aufs gründlichste analysiert. Sprecher des Kanzlers wird er erst jetzt. Wer ihn kennt, der weiß, daß, er die eigene Meinung nicht an der Garderobe des Bundeskanzleramtes abgebenwird.

Im Frühjahr, als Kurt Becker sechzig Jahre alt wurde, wünschten ihm die Kollegen Freude am Metier, Kraft, Gesundheit; und Gedankentiefe für die nächste Etappe. Er wird all dies auch auf seinem künftigen Posten brauchen. Die Berufung nach Bonn ist. für ihn Abrundung eines erfolgreichen Journalistenlebens. Wenn Kurt Becker, nun auch auf. die andere Seite, des Zaunes wechselt, so bleibt er doch wenigstens im Gewerbe; darin liegt für die Redaktion ein Trost. Der Verlust der ZEIT ist, Helmut Schmidts Gewinn. Th. S.